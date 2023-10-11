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У Чорнобилі показали перших одомашнених тварин: і це не собаки (фото)

У Чорнобилі на фото потрапили кабани (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику комфортно почуваються всі тварини. Вони насолоджуються життям у всі пори року. Так, на кадрах показали кабанів, які є першими одомашненими тваринами разом із собаками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Чорнобильського заповідника у Facebook.

Що відомо про кабанів

Вчені стверджують, що одними з перших одомашнених тварин нарівні із собакою була дика свиня. Причина - це допитливість звірів, які постійно приходили до місць проживання людей.

Існує цікавий факт, що якщо одомашнених особин повернути в дике середовище, то за кілька поколінь до них повернуться риси, необхідні для виживання.

В Україні цей вид тварин поширений у Карпатах (до висоти 1800 м), у лісовій та лісостеповій смугах. Кабани - одні з найвідоміших мисливських звірів, вони цінуються через м'ясо, шкіру, щетину.

Це нічні та всеїдні звірі. Більшу частину раціону цієї тварини складають фрукти, насіння, коріння та бульби. І у диких, і у диких представників виду основною соціальною одиницею є самка та її виводок. Після того, як молодь перестає харчуватися молоком, дві або більше родин можуть зібратися разом.

Шлюбний період у кабанів – у грудні. Самці зазвичай борються за контроль над 1-3 самками, але іноді це число може досягати 8. Після сезону спарювання самці йдуть.

Кабани у Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що пішов із життя "головний синоптик України" - кіт Апельмон.

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Чорнобильтварини