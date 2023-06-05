У Чорнобилі показали надзвичайної краси тварину, яка обожнює сіль (фото)

Чому представники оленячих так люблять сіль?

Справа в тому, що сіль необхідна будь-якому живому організму. У її складі є натрій, хлор, кальцій, фосфор та інші елементи. Усі вони беруть участь у нормальній життєдіяльності організму.

Хижі тварини отримують достатньо солі зі своєю їжею (кров'ю та м'ясом), вони не мають потреби шукати додаткові джерела мінералів. А ось травоїдні не можуть одержати з їжею необхідну норму солі. Вони змушені шукати природні солонці – вихід солі на поверхню землі.

Або ж ласувати кухонною сіллю, шматки якої в лісі розкладають єгері. Саме біля солонця (околиці села Оташів) співробітник заповідника впіймав в об'єктив самця сарни.

Сарна у Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що відомо про сарн

Сарна європейська, дика коза, козуля під назвою виду тривалий час зберігалася українська назва виду "звичайна", що поширена для видів із монотипових родів.

Влітку сарни пасуться вранці, ввечері та першій половині ночі. Вдень, особливо під час спеки, вони лежать у густій траві чи кущах. Взимку пасуться будь-якого часу доби, але під час сильних снігопадів йдуть у лісову хащу. Взимку відпочивають у заглибленнях на снігу, розгрібаючи сніг до лісової підстилки.

Вони погано переносять високий сніговий покрив, в холодну пору намагаються ходити по звірячих стежках, по лижні або дорогою.

На жаль, сарни - дуже привабливий для мисливців звір. На нього полюють заради м'яса та шкіри, проте найвище цінуються роги, що мають трофейну цінність.