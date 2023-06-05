В Чернобыле показали необычайной красоты животное, которое обожает соль (фото)

Почему представители оленьих так любят соль?

Дело в том, что соль необходима любому живому организму. В ее составе есть натрий, хлор, кальций, фосфор и другие элементы. Все они участвуют в нормальной жизнедеятельности организма.

Хищные животные получают достаточно соли со своей пищей (кровью и мясом), у них нет нужды искать дополнительные источники минералов. А вот травоядные не могут получить с едой необходимую норму соли. Они вынуждены искать естественные солонцы – выход соли на поверхность земли.

Или же лакомиться поваренной солью, куски которой в лесу разлагают егеря. Именно у солонца (окрестности села Оташев) сотрудник заповедника поймал в объектив самца косули.

Косуля в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что известно о косулях

Сарна европейская, дикая коза, косуля под названием вида долгое время сохранялось украинское название вида "обычная", что распространено для видов из монотиповых родов.

Летом косули пасутся утром, вечером и первой половиной ночи. Днем, особенно во время жары, они лежат в густой траве или кустах. Зимой пасутся в любое время суток, но во время сильных снегопадов уходят в лесную чащу. Зимой отдыхают в углублениях на снегу, разгребая снег до лесной подстилки.

Косули плохо переносят высокий снежный покров, зимой они стараются ходить по звериным тропам, по лыжне или по дороге.

К сожалению, сарны - очень привлекательный для охотников зверь. На него охотятся ради мяса и кожи, однако выше всего ценятся рога, имеющие трофейную ценность.