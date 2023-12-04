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У Чорнобилі показали хижака, який залишає на снігу сліди без пазурів (фото)

Чорнобиль, Понеділок 04 грудня 2023 11:22
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У Чорнобилі показали хижака, який залишає на снігу сліди без пазурів (фото) У Чорнобилі показали рись (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Чорнобильський заповідник уже давно став постійним будинком для багатьох тварин. Там вони почуваються спокійно та впевнено. Так, у фотопастку цього разу потрапили рисі, які влаштовують зимові ігри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційну сторінку заповідника у Facebook.

Що відомо про рисі

Зазначається, що ці величні кішки люблять самотність. Винятком є шлюбний період (але починається він у лютому) та вирощування потомства.

Риси ростуть дуже швидко. Вже у жовтні їх важко відрізнити від батьків.

"Можливо, у фотопастку потрапила саме мати зі своїм малюком. А може це грають двоє дитинчат рисі. Так чи інакше, але всю зиму рисята ще тримаються матері, а навесні розходяться, хто куди, потроху звикаючи до самостійного життя", - розповіли в заповіднику.

У Чорнобилі показали хижака, який залишає на снігу сліди без пазурів (фото)У Чорнобилі показали рись (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Рись - найпівнічніший з котячих видів, місцями вона зустрічається навіть за Полярним колом. У північних областях рисі більші й з довгою вовною, не так плямисті, як південні або західноєвропейські форми.

Зимова шерсть у хижака дуже густа, пухнаста, з більш менш вираженою плямистістю на спині, боках і ногах. Літнє хутро грубіше, коротше, і пофарбоване більш контрастно, ніж зимове.

На відміну від інших котячих, рисі чудово пристосовані до снігу та морозу. Взимку особливо довге хутро на лапах збільшує площу сліду, дозволяючи рисі не провалюватися в сніг. Риси залишають круглі сліди, без відбитків пазурів.

Нагадаємо, що у Чорнобилі показали неймовірну красу тварин.

Раніше в Чорнобилі показали хижу тварину, яка не боїться лютих морозів.

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