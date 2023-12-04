В Чернобыле показали хищника, который оставляет на снегу следы без когтей (фото)

Чернобыльский заповедник уже давно стал постоянным домом для множества животных. Там они чувствуют себя спокойно и уверенно. Так, в фотоловушку на этот раз попали рыси, которые устраивают зимние игры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу заповедника в Facebook.

Что известно о рыси

Отмечается, что эти величественные кошки любят одиночество. Исключением является брачный период (но начинается он в феврале) и выращивание потомства.

Рыси растут очень быстро. Уже в октябре их трудно отличить от родителей.

"Возможно, в фотоловушку попала именно мать со своим малышом. А, может, это играют двое детенышей рыси. Так или иначе, но всю зиму рысята еще держатся матери, а весной расходятся, кто куда, понемногу привыкая к самостоятельной жизни", - рассказали в заповеднике.

В Чернобыле показали рысь (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Рысь - самый северный из кошачьих видов, местами она встречается даже за Полярным кругом. В северных областях рыси крупнее и с длинной шерстью, не столько пятнистые как южные или западноевропейские формы.

Зимняя шерсть у хищника очень густая, пушистая, с более или менее выраженной пятнистостью на спине, боках и ногах. Летний мех грубее, короче, и окрашен более контрастно, чем зимний.

В отличие от других кошачьих, рыси прекрасно приспособлены к снегу и морозу. Зимой особенно длинный мех на лапах увеличивает площадь следа, позволяя рыси не проваливаться в снег. Рыси оставляют круглые следы, без отпечатков когтей.