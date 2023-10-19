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У Чорнобилі показали хижу тварину, яка не боїться лютих морозів (фото)

Чорнобиль, Четвер 19 жовтня 2023 09:06
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У Чорнобилі показали хижу тварину, яка не боїться лютих морозів (фото) У Чорнобильському заповіднику мешкає рись (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику незабаром настануть зимові холоди, які багато тварин, що там живуть, відмінно переносять. До них відноситься і розкішна представниця сімейства котячих - рись.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Чорнобильського заповідника у Facebook.

Що нам відомо про рисі

Рись - це єдиний представник сім'ї котячих, добре пристосований до снігу і лютих морозів, що не боїться холоду. До речі, до зими вона змінює шерсть на густішу і щільнішу.

"Проте цього мало. Головне, є хоча б невеликий жировий підшкірний запас", - йдеться у повідомленні.

Тому восени цей великий дикий кіт активно полює на всіляку живність, адже він природжений мисливець.

В очікуванні здобичі рись може просидіти в одному положенні більше години. Також вона може наздогнати навіть найшвидшого зайця.

У Чорнобилі показали хижу тварину, яка не боїться лютих морозів (фото)У Чорнобильському заповіднику мешкає рись (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Коли в Чорнобилі з'явилася рись

У середині 90-х років рись з'явилася на території зони відчуження (теперішньої території Чорнобильського біосферного заповідника).

Шлюбний період цих котячих розтягнутий у часі та охоплює останню декаду лютого та першу декаду березня.

У цей час можна почути шлюбні голоси рисі. Спарювання особин відбувається очевидно на початку березня. У цей період були відзначені разом сліди дорослого самця та самки. Тривалість вагітності становить у середньому 65 днів.

У середньому одна рись народжує 1-3 кошенят. Самець участі в розмноженні не бере, самка сама годує та доглядає потомства.

Раніше у заповіднику показали перших одомашнених тварин, і це не собаки.

Нагадаємо, що пішов із життя "головний синоптик України" - кіт Апельмон.

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Чорнобиль тварини фотографи