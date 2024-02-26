В Чорнобилі показали гризуна, який витримує мороз до -35 (фото)

У Чорнобильскому заповіднику потрапила в об’єктив фотокамери нутрія, яка ймовірніше всього втекла з якогось господарства, і тепер насолоджується вільним життям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію заповідника у Facebook.

Що відомо про нутрію

Нутрії зовні схожих на великих щурів, їх ще називають болотяними бобрами.

Для Європи цей гризун є чужорідним видом, адже родом він аж з Південної Америки. В Україні трапляється переважно в місцях штучного утримання й розведення.

Ці тварини швидко пристосовуються до дикої природи, не боячись снігів та морозів, адже на своїй прабатьківщини нутрії, кажуть, витримують до -35.

Довжина її тіла досягає 60 см, хвоста - до 45 см, важить нутрія 5-10 кг, рідко 15 кг. Самці зазвичай більші за самок.

Нутрія веде напівкочовний спосіб життя, залишаючись в основному на території, де є достатньо їжі та природних укриттів. Вона відпочиває та виховує своє потомство у відкритих гніздах, які знаходяться на купинах та в густих заростях із зігнутих стебел очерету та рогозу. Крім того, на крутих берегах нутрія риє нори, які можуть бути простими тунелями або складними системами ходів.

Схованки нутрії часто розташовані по стежках, які тваринки створюють поблизу свого притулку. Ці тварини формують групи розміром від 2 до 13 особин, що складаються з дорослих самиць, їхнього потомства та самця. Молоді самці частіше живуть окремо.

До речі, ці гризуни мають дуже гарний слух. Нутрія чудово плаває та пірнає. Під водою може знаходитися до 10 хвилин. У спекотні дні вона менш рухлива і зазвичай переховується в тіні.

Нутрія в Чорнобилі потрапила на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)