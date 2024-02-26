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В Чернобыле показали грызуна, который выдерживает мороз до -35 (фото)

Чернобыль, Понедельник 26 февраля 2024 09:41
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В Чернобыле показали грызуна, который выдерживает мороз до -35 (фото) В Чернобыле показали нутрию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике попала в объектив фотокамеры нутрия, вероятнее всего сбежавшая из какого-то хозяйства, и теперь наслаждающаяся свободной жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию заповедника в Facebook.

Что известно о нутрии

Нутрии внешне похожи на больших крыс, их еще называют болотными бобрами.

Для Европы этот грызун является чужеродным видом, ведь родом он из Южной Америки. В Украине встречается преимущественно в местах искусственного содержания и разведения.

Эти животные быстро приспосабливаются к дикой природе, не боясь снега и морозов, ведь на своей прародине нутрии, говорят, выдерживают до -35.

Длина ее тела достигает 60 см, хвоста – до 45 см, весит нутрия 5-10 кг, редко 15 кг. Самцы обычно больше самок.

Нутрия ведет полукочевой образ жизни, оставаясь в основном на территории, где достаточно пищи и природных укрытий. Она отдыхает и воспитывает свое потомство в открытых гнездах, которые находятся на кочках и в густых зарослях из изогнутых стеблей камыша и рогоза. Кроме того, на крутых берегах нутрия роет норы, которые могут быть простыми тоннелями или сложными системами ходов.

Укрытия нутрии часто расположены по тропам, которые животные создают вблизи своего приюта. Эти животные формируют группы от 2 до 13 особей, состоящих из взрослых самок, их потомства и самца. Молодые самцы чаще живут по отдельности.

Кстати, эти грызуны имеют очень хороший слух. Нутрия отлично плавает и ныряет. Под водой может находиться до 10 минут. В жаркие дни она менее подвижна и обычно прячется в тени.

В Чернобыле показали грызуна, который выдерживает мороз до -35 (фото)Нутрия в Чернобыле попала на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее в Чернобыле показали стаю диких животных.

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