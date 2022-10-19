В Чернобыле показали игривого хищника, который не испугался людей: захватывающие фото
В Чернобыле в объективы фотокамер попал игривый хищник - волк. Этого дикого зверя не так часто встретишь.
Снимки опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
В частности, сотрудникам заповедника удалось сделать почти невозможное. Ведь в подлинность таких уникальных фотографий диких животных трудно поверить.
"Такова серия фото "волкомодели", который прошлой поздней осенью попал в профессиональный объектив Сергея Домашевского. Тогда наши давние подписчики имели возможность насладиться игривым видом молодого зверя, который почему-то не испугался посторонних наблюдателей, хотя трое других хищников спрятались в подлеске" - говорится в сообщении.
В заповеднике говорят, что этот волк стал не только взрослее, но и осторожнее.
В Чернобыльском заповеднике показали волка (facebook.com/zapovidnyk2018)
В комментариях пользователи в восторге от снимков и пишут, что животное очень спокойное.
- На улице я бы к нему подошел погладить.Такой упитанный и без шрамов;
- Он прекрасен на фото. В природе это опасный и безжалостный хищник. В наших краях - верхнее звено пищевой цепи. Лучше встречать волка на фото в интернете;
- Какой красавец.
В Чернобыльском заповеднике показали волка (facebook.com/zapovidnyk2018)
Ранее в заповеднике показывали ночную жизнь животных. В частности, некоторые из них ночью выходили на охоту.
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