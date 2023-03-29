У Чорнобилі показали "червонокнижну" птицю, яка ніколи не селиться поряд з людьми (фото)

У Чорнобильському заповіднику мешкають різноманітні тварини та птахи, які почуваються тут спокійно та вільно. Зустрічаються серед них і види, занесені до Червоної книги.
Так, на сторінці заповідника у Facebook показали рідкісного пернатого – чорного лелеку.
На відміну від білого лелеки, чорний ніколи не селиться поряд із людським житлом. Проте люди завжди цікавилися антиподом білих лелек.
Для гніздування птах вибирає глухі райони з великою кількістю лісів та боліт. Їм важливо, щоб старі дерева були з розлогою кроною.
У Чорнобильському заповіднику чорний лелека – типовий гніздовий птах. Тут мешкає приблизно 25 пар.
Зазвичай на зиму вони мігрують до Африки, часто зупиняючись біля водно-болотних угідь Ізраїлю.
Зазначимо, що чорний лелека (Ciconia nigra) занесений до Червоної книги України.
Лелеки починають літати у віці близько 2-х місяців. Статева зрілість настає у три роки. Останні 7 років через посуху, що призвела до обмеження харчових ресурсів, більшість пар не вирощують пташенят, а лише ремонтують чи будують гнізда, тримаючись гніздових ділянок.
На території Заповідника головний ворог чорного лелеки – орлан-білохвіст. Орлани полюють на дорослих лелек і іноді забирають великих пташенят із гнізд. З 2012 до 2023 року у гніздах та під гніздами орланів виявлено залишки 15 чорних лелек.
Нагадаємо, що в Чорнобилі розквітла рідкісна "червонокнижна" рослина.
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