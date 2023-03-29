У Чорнобилі показали "червонокнижну" птицю, яка ніколи не селиться поряд з людьми (фото)

Що відомо про чорного лелеку

На відміну від білого лелеки, чорний ніколи не селиться поряд із людським житлом. Проте люди завжди цікавилися антиподом білих лелек.

Для гніздування птах вибирає глухі райони з великою кількістю лісів та боліт. Їм важливо, щоб старі дерева були з розлогою кроною.

У Чорнобильському заповіднику чорний лелека – типовий гніздовий птах. Тут мешкає приблизно 25 пар.

Зазвичай на зиму вони мігрують до Африки, часто зупиняючись біля водно-болотних угідь Ізраїлю.

Зазначимо, що чорний лелека (Ciconia nigra) занесений до Червоної книги України.

У Чорнобилі живе чорний лелека (фото: Сергій Домашевський)

Лелеки починають літати у віці близько 2-х місяців. Статева зрілість настає у три роки. Останні 7 років через посуху, що призвела до обмеження харчових ресурсів, більшість пар не вирощують пташенят, а лише ремонтують чи будують гнізда, тримаючись гніздових ділянок.

На території Заповідника головний ворог чорного лелеки – орлан-білохвіст. Орлани полюють на дорослих лелек і іноді забирають великих пташенят із гнізд. З 2012 до 2023 року у гніздах та під гніздами орланів виявлено залишки 15 чорних лелек.