У Чорнобилі розквітла рідкісна "червонокнижна" рослина (фото краси)
У Чорнобильському заповіднику настала весна. Про це свідчать рослини, що розцвітають після зимового періоду.
Так, на сторінці заповідника у Facebook показали фото білоцвіту весняного, який вражає своєю красою.
Що відомо про квіти
"Ось такі білобарвні вишиванки можна побачити у зоні відчуження у березневу пору", - підписали фотографії.
Білоцвіт весняний у Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Білоцвіт весняний – рідкісний червонокнижний вид флори України.
На Київщині він зустрічається іноді на присадибних ділянках як декоративна рослина.
Очевидно, що колись ці квіти були висаджені господаркою одного з господарств у Чорнобилі.
Завдяки своїй потужній кореневій системі рослини розрослися і, ледве потеплішало, прикрашають природу білими дзвіночками та приємним фіалковим ароматом.
Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику показали вишуканих тварин.
Нагадаємо, що у Чорнобилі показали тварин, які піднімають рівень води у річках, щоб захистити свої будинки.