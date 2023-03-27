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У Чорнобилі розквітла рідкісна "червонокнижна" рослина (фото краси)

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Чорнобиль, Понеділок 27 березня 2023 10:24
У Чорнобилі розквітла рідкісна "червонокнижна" рослина (фото краси) Фото: У Чорнобилі зацвіли білоцвіти (facebook.com/zapovidnyk2018)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику настала весна. Про це свідчать рослини, що розцвітають після зимового періоду.

Так, на сторінці заповідника у Facebook показали фото білоцвіту весняного, який вражає своєю красою.

Що відомо про квіти

"Ось такі білобарвні вишиванки можна побачити у зоні відчуження у березневу пору", - підписали фотографії.

У Чорнобилі розквітла рідкісна &quot;червонокнижна&quot; рослина (фото краси)У Чорнобилі розквітла рідкісна &quot;червонокнижна&quot; рослина (фото краси)У Чорнобилі розквітла рідкісна &quot;червонокнижна&quot; рослина (фото краси)Білоцвіт весняний у Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Білоцвіт весняний – рідкісний червонокнижний вид флори України.

На Київщині він зустрічається іноді на присадибних ділянках як декоративна рослина.

Очевидно, що колись ці квіти були висаджені господаркою одного з господарств у Чорнобилі.

Завдяки своїй потужній кореневій системі рослини розрослися і, ледве потеплішало, прикрашають природу білими дзвіночками та приємним фіалковим ароматом.

Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику показали вишуканих тварин.

Нагадаємо, що у Чорнобилі показали тварин, які піднімають рівень води у річках, щоб захистити свої будинки.

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Чорнобиль квітка