В Чернобыле показали"краснокнижную" птицу, которая никогда не селится рядом с людьми (фото)

Что известно о черном аисте

В отличие от белого аиста, черный никогда не селится рядом с человеческим жилищем. Тем не менее люди всегда интересовались антиподом белых аистов.

Для гнездования птица выбирает глухие районы с большим количеством лесов и болот. Им важно, чтобы старые деревья были с раскидистой кроной.

В Чернобыльском заповеднике черный аист – типичная гнездовая птица. Здесь проживает примерно 25 пар.

Обычно на зиму они мигрируют в Африку, часто останавливаясь на территории водно-болотных угодий Израиля.

Отметим, что черный аист (Ciconia nigra) занесен в Красную книгу Украины.

В Чернобыле обитает черный аист (фото: Сергей Домашевский)

Аисты начинают летать в возрасте около 2-х месяцев. Половая зрелость наступает в три года. Последние 7 лет из-за засухи, приведшей к ограничению пищевых ресурсов, большинство пар не выращивают птенцов, а только ремонтируют или строят гнезда, держась гнездовых участков.

На территории Заповедника главный враг черного аиста – орлан-белохвост. Орланы охотятся на взрослых аистов и иногда забирают больших птенцов из гнезд. С 2012 по 2023 год в гнездах и под гнездами орланов обнаружены остатки 15 черных аистов.