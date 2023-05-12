"Чорний" список рослин, які швидко "захоплюють" ділянку і виснажують ґрунт

М’ята

Ця ароматична трава дуже швидко розростається і здатна "захоплювати"нові території, відтісняючи сусідів. Тому у природі вона зазвичай росте великими галявинами.

На городі не садіть м'яту поруч з іншими травами та овочами. Найкраще її вирощувати у горщику, де вона не зможе занадто розростися.

Вовчі ягоди

Цей чагарник витягує усі корисні речовини із ґрунту. Тому, якщо на ділянці вже маєте висаджену цю рослину, то поблизу не сійте городину, бо буде погано розвиватися.

Також всі частини чагарнику містять небезпечні токсини, а найбільше їх у зрілих ягодах.

Молочай гострий

Молочай має репутацію агресивної рослини. Наприклад, у преріях він здатний витісняти усі інші види, знищуючи повністю природне середовище. В кращому випадку - він просто затуляє рослинам світло, бо росте високим.

За такі характеристики у США молочай прирівняли до бур'янів і навіть виводять за допомогою спеціальних комах.

А ще його краще не садити біля будинку, бо він отруйний для домашніх тварин.

Полин-естрагон (тархун)

За кілька років тархун так розростається, що навколишні рослини вже не можуть з ним конкурувати на ділянці. Тому краще його висаджувати біля паркану з вуличної сторони, де він нікому не заважатиме. Також важливо вчасно видаляти з рослини насіння, аби не розсипалося й не проростало на нових ділянках.

Гліцинія китайська

Ця рослина славиться дуже красивим цвітом - пишними каскадами квітів бузкового кольору. Але гліцинія швидко розростається, а її гілки доволі важкі, тому можуть руйнувати садові опори чи інші конструкції.

Гліцинія настільки агресивна, що здатна "задушити" навіть дерево. Тому професійні садівники радять обрізувати гліцинію двічі на рік, інакше вам не вдасться її тримати під контролем.