"Черный" список растений, которые быстро "захватывают" участок и истощают почву

Мята

Эта ароматическая трава очень быстро разрастается и способна "захватывать" новые территории, оттесняя соседей. Поэтому в природе она обычно растет большими лужайками.

На огороде не сажайте мяту рядом с другими травами и овощами. Лучше всего ее выращивать в горшке, где она не сможет слишком разрастись.

Волчьи ягоды

Этот кустарник извлекает все полезные вещества из почвы. Поэтому, если на участке уже высажено это растение, то поблизости не сейте овощи, потому что будут плохо развиваться.

Также все части кустарника содержат опасные токсины, а больше всего их в зрелых ягодах.

Молочай острый

Молочай имеет репутацию агрессивного растения. Например, в прериях он способен вытеснять все другие виды, уничтожая природную среду полностью. В лучшем случае - он просто будет заслонять растениям свет, потому что растет высоким.

За такие характеристики в США молочай приравняли к сорнякам и даже выводят с помощью специальных насекомых.

А еще его лучше не сажать возле дома, потому что он ядовит для домашних животных.

Эстрагон (тархун)

За несколько лет тархун так разрастается, что окружающие растения уже не могут с ним конкурировать на участке. Поэтому лучше его высаживать возле забора с уличной стороны, где он никому не будет мешать. Также важно вовремя удалять с растения семена, чтобы не рассыпались и не прорастали на новых участках.

Глициния китайская

Это растение славится очень красивым цветом - пышными каскадами цветов сиреневого цвета. Но глициния быстро разрастается, а ее ветви довольно тяжелые, поэтому могут сломать садовые опоры или другие конструкции.

Глициния настолько агрессивна, что способна "задушить" даже дерево. Потому профессиональные садоводы советуют обрезать глицинию дважды в год, иначе вам не удастся ее держать под контролем.