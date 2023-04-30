Чорна ніжка на розсаді зникне після цих процедур: найпростіші лайфхаки

Чорна ніжка на розсаді є справжньою бідою для городників. Це одна із найпоширеніших проблем, через яку паростки перестають розвиватись. Втім прості процедури можуть запобігти цьому.

Корисними порадами, які допоможуть позбутись чорної ніжки на розсаді, поділились на каналі "Дім та присадибна ділянка" в You Tube.

Чому виникає чорна ніжка на розсаді

"Чорна ніжка томатів знайома всім, хто вирощував розсаду. Це коренева гниль, яка раптово проявляється почорнінням кореневої шийки й виляганням стебел. Коли з’являється чорна ніжка, захист решти розсади стає нагальною проблемою господаря", - розповідає експерт.

Вона пояснює, що ця хвороба викликана грибами, спори яких є в ґрунті. Інфекція атакує ослаблену рослину на кореневій шийці. Часто хвороба активізується на сіянцях, травмованих під час пікірування чи пересадки у відкритий ґрунт.

Основними факторами, що провокує появу чорної ніжки є:

недостатнє освітлення;

загущені посадки;

висока вологість (перезволоження ґрунту);

переохолодження ґрунту біля кореня (через полив холодною водою, холодні ночі).

Як запобігти цій проблемі

"Насамперед потрібно видалити усі хворі рослини і найближчі до них здорові, бо інфекція передається від заражених коренів. Потім беріться до порятунку здорових рослин. Полийте розчином марганцівки та трохи спушіть землю навколо стебел", - радить експерт.

Якщо розсада густо посіяна, зробіть отвори в землі цвяхом чи зубочисткою і засипте у них розжарений пісок (можна вермикуліт перліт), який вбере зайву вологу.

Не поливайте доти, поки земля не підсохне, тоді й збудник відступить. Для профілактики й після виявлення чорної ніжки на розсаді потрібно поливати зелень відваром цибулиння, готувати його як для крашанок.