Чорний колір в одязі додає вам віку: стиліст розвіяла популярний міф

Що не так із чорним кольором

Мати неймовірний вигляд можна в будь-якому віці. Для цього зовсім не обов'язково змінювати свій стиль. Хоча речі чорного кольору все ж варто переглянути у своєму гардеробі.

Якщо у віці 20-30 років ви любили одягтися в усе чорне з голови до п'ят, то через 10-15 років так уже краще не робити. Попри те, що це елегантно, багатьом жінкам похилого віку важко створити ефектний "тотал блек" образ.

Стиліст стверджує, що монохромний чорний колір не стане виграшним вибором, якщо він не пасує до вашої палітри.

Варіант повністю чорного образу (фото: vogue.ua)

"Якщо чорного немає у вашій палітрі, він відтягне світло від вашого обличчя, і ви виглядатимете втомленими та старшими. Повністю чорні вбрання можуть підкреслити мішки під очима", - каже Мелісса.

Але це зовсім не означає, що дорослим жінкам варто повністю відмовитися від темних кольорів на користь яскравих. Чорний все ще буде шикарним і стильним. Однак додавайте чорні акценти: сумочка, туфлі або інші елементи одягу.

Як правильно носити чорний колір

Стилісти виокремлюють декілька основних правил:

Якщо чорний буде близько біля обличчя, недоліки обличчя буде краще видно. Тож краще обрати одяг з вирізом чи, якщо це сорочка, розстебнути верхні ґудзики.

Напівпрозорі та блискучі чорні фактури мають м'якший вплив на тіні обличчя. Таким чином акцент на недоліках буде меншим.

Біла футболка чи блузка під чорний светр або піджак освіжить образ і зітре з нього нудну буденність.

Щоб розбавити чорний колір в одязі, можна накинути на плечі светр чи хустку у тому кольорі, який вам личить.

Приклади, як можна носити чорний колір (фото: vogue.ua)