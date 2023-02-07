Чорний колір в одязі додає вам віку: стиліст розвіяла популярний міф

Одяг може суттєво змінити зовнішність людини. Від нього залежить ваше представлення та самовираження, а ще те, як вас сприйматиме оточення. Крім того, за допомогою певної кольорової палітри можна візуально додати ваги, віку або ж навпаки.
Про роль чорного кольору в одязі розповіла стиліст Мелісса Лунд для сайту Express.co.uk.
Мати неймовірний вигляд можна в будь-якому віці. Для цього зовсім не обов'язково змінювати свій стиль. Хоча речі чорного кольору все ж варто переглянути у своєму гардеробі.
Якщо у віці 20-30 років ви любили одягтися в усе чорне з голови до п'ят, то через 10-15 років так уже краще не робити. Попри те, що це елегантно, багатьом жінкам похилого віку важко створити ефектний "тотал блек" образ.
Стиліст стверджує, що монохромний чорний колір не стане виграшним вибором, якщо він не пасує до вашої палітри.
Варіант повністю чорного образу (фото: vogue.ua)
"Якщо чорного немає у вашій палітрі, він відтягне світло від вашого обличчя, і ви виглядатимете втомленими та старшими. Повністю чорні вбрання можуть підкреслити мішки під очима", - каже Мелісса.
Але це зовсім не означає, що дорослим жінкам варто повністю відмовитися від темних кольорів на користь яскравих. Чорний все ще буде шикарним і стильним. Однак додавайте чорні акценти: сумочка, туфлі або інші елементи одягу.
Стилісти виокремлюють декілька основних правил:
Приклади, як можна носити чорний колір (фото: vogue.ua)
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