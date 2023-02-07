Черный цвет в одежде прибавляет вам возраст: стилист развеяла популярный миф

Что не так с черным цветом

Иметь невероятный вид можно в любом возрасте. Для этого совсем не обязательно менять свой стиль. Хотя вещи черного цвета все же следует посмотреть в своем гардеробе.

Если в возрасте 20-30 лет вы любили одеться во все черное с головы до пяток, то через 10-15 лет так уж лучше не делать. Несмотря на то, что это элегантно, многим пожилым женщинам трудно создать эффектный "тотал блек" образ.

Стилист утверждает, что монохромный черный цвет не станет выигрышным выбором, если он не подходит вашей палитре.

Вариант полностью черного образа (фото: vogue.ua)

"Если черного нет в вашей палитре, он оттянет свет от вашего лица, и вы будете выглядеть уставшими и старшими. Полностью черные наряды могут подчеркнуть мешки под глазами", - говорит Мелисса.

Но это совсем не означает, что взрослым женщинам следует полностью отказаться от темных цветов в пользу ярких. Черный все еще будет шикарным и стильным. Однако добавляйте чёрные акценты: сумочка, туфли или другие элементы одежды.

Как правильно носить черный цвет

Стилисты выделяют несколько основных правил:

Если черный будет близко к лицу, недостатки лица будут лучше видны. Так что лучше выбрать одежду с вырезом или, если это рубашка, расстегнуть верхние пуговицы.

Полупрозрачные и блестящие черные фактуры оказывают более мягкое влияние на тени лица. Таким образом акцент на недостатках будет меньше.

Белая футболка или блузка под черный свитер или пиджак освежит образ и сотрет с него скучную обыденность.

Чтобы разбавить черный цвет в одежде, можно накинуть на плечи свитер или платок в цвете, который вам подходит.

Примеры как можно носить черный цвет (фото: vogue.ua)