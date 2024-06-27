Чорний чи зелений? Який чай найкращий для здоров'я та чому

Зелений чи чорний чай?

Обидва види чаю вирощують однаково, але на цьому схожості закінчуються. Листя зеленого чаю збирають вранці і вони готові до обробки та заварювання тієї ж ночі. Під час обробки листя нагрівають, щоб висушити. Це видаляє майже всю вологу з чайного листя та зупиняє природний процес окислення, перешкоджаючи подальшій хімічній зміні або зміні кольору.

Зелений чай зберігає більшість свого кольору та поживних речовин, включаючи амінокислоти та вітамін С, тому смак більш свіжий, ніж у чорного чаю. Вміст кофеїну приблизно 20-30 мг на чашку.

З іншого боку, чорний чай проходить тривалий процес окислення. Це означає, що листя чаю не висихають і темніють довше, ніж листя зеленого чаю. Смак чорного чаю сильніший, а кількість кофеїну вища - приблизно 40-50 мг на чашку.

Обидва сорти чаю містять безліч антиоксидантів, які корисні для вашого мозку та тіла. Але якщо ви шукаєте більшу частку антиоксидантів, то ваш вибір - це зелений чай.

Переваги зеленого чаю

Захищає ваше серце

Зелений чай має потужні антиоксидантні властивості, включаючи сполуку під назвою ECGC - епігалокатехінгалат. Це може допомогти для профілактики раку, може знизити рівень холестерину та допомогти запобігти хворобам серця.

Дослідники також виявили, що сполуки зеленого чаю добре захищають серце. Вони допомагають запобігти гіпертонії (високому кров’яному тиску) і запаленням, а також знижують рівень жирів у крові, які закупорюють артерії.

Захищає вашу посмішку

Вживання зеленого чаю дуже корисно для ротової порожнини. Вчені довели, що він пригнічує процес, за допомогою якого карієсогенні бактерії створюють глюкан, таким чином пригнічуючи утворення нальоту на зубах і запобігаючи карієсу. По суті, він підтримує ваші ясна здоровими, зменшуючи утворення шкідливого нальоту.

Цей напій також зменшує запалення та запобігає резорбції кісткової тканини або руйнуванню кісткової тканини в яснах, що призводить до розхитування зубів з часом.

Прискорює ваш метаболізм

Зелений чай чудово підходить для кишкового мікробіому - мікроорганізмам у вашому травному тракті.

Це сприяє виробленню більшої кількості корисних кишкових бактерій. Як результат, це може допомогти полегшити запалення та прискорити ваш метаболізм. Насправді багато сполук зеленого чаю (наприклад, EGCG, згадане вище) можуть підтримувати здоровий метаболізм.

Переваги чорного чаю

Покращує вашу пам'ять

Чорний чай багатий антиоксидантами, які стимулюють роботу мозку. І оскільки листя чорного чаю дозволяють повністю ферментувати перед висушуванням, більшість чорних чаїв особливо багаті цими поліфенолами. Вони настільки корисні, що дослідження показує, що регулярне вживання чорного чаю може навіть знизити ризик деменції.

Стабілізує рівень цукру в крові

Згідно з дослідженням Journal of Agricultural and Food Chemistry, поліфеноли в чорному чаї, такі як дубильні речовини та теафлавіни, підвищують активність інсуліну. Це допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що може запобігти виснажливим стрибкам і падінням глюкози.

Підвищує вашу енергію

Відомо, що чорний чай знімає втому, стимулює розумову активність і підвищує рівень енергії. Частково це завдяки більшому вмісту кофеїну. Починайте з чашки натщесерце вранці та пийте більше чашок протягом дня, якщо потрібно.