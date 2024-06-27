Черный или зеленый? Какой чай самый лучший для здоровья и почему

Зеленый или черный чай?

Оба вида чая выращивают одинаково, но на этом сходства заканчиваются. Листья зеленого чая собирают утром и они готовы к обработке и завариванию той же ночью. Во время обработки листья нагревают, чтобы высушить. Это удаляет почти всю влагу из чайных листьев и останавливает естественный процесс окисления, препятствуя дальнейшему химическому изменению или изменению цвета.

Зеленый чай сохраняет большинство своего цвета и питательных веществ, включая аминокислоты и витамин С, поэтому вкус свежее, чем у черного чая. Содержимое кофеина примерно 20-30 мг на чашку.

Кроме того, черный чай проходит длительный процесс окисления. Это означает, что листья чая не высыхают и темнеют дольше листьев зеленого чая. Вкус черного чая сильнее, а количество кофеина выше - примерно 40-50 мг на чашку.

Оба сорта чая содержат множество антиоксидантов, которые полезны для вашего мозга и тела. Но если вы ищете большую долю антиоксидантов, то ваш выбор - это зеленый чай.

Преимущества зеленого чая

Защищает ваше сердце

Зеленый чай обладает мощными антиоксидантными свойствами, включая соединение под названием ECGC - эпигалокатехингалат. Это может помочь для профилактики рака, может снизить уровень холестерина и помочь предотвратить болезни сердца.

Исследователи обнаружили, что соединения зеленого чая хорошо защищают сердце. Они помогают предотвратить гипертонию (высокое кровяное давление) и воспаления, а также снижают уровень жиров в крови, которые закупоривают артерии.

Защищает вашу улыбку

Употребление зеленого чая очень полезно для полости рта. Ученые доказали, что он угнетает процесс, посредством которого кариесогенные бактерии создают глюкан, таким образом угнетая образование налета на зубах и предотвращая кариес. По сути, он поддерживает ваши десны здоровыми, уменьшая образование вредного налета.

Этот напиток также уменьшает воспаление и предотвращает резорбцию костной ткани или разрушение костной ткани в деснах, что приводит к расшатыванию зубов со временем.

Ускоряет ваш метаболизм

Зеленый чай прекрасно подходит для кишечного микробиома - микроорганизмов в вашем пищеварительном тракте.

Это способствует выработке большего количества полезных кишечных бактерий. В результате это может помочь облегчить воспаление и ускорить ваш метаболизм. На самом деле многие соединения зеленого чая (например, EGCG, упомянутое выше) могут поддерживать здоровый метаболизм.

Преимущества черного чая

Улучшает вашу память

Черный чай богат антиоксидантами, стимулирующими работу мозга. И поскольку листья черного чая позволяют полностью ферментироваться перед высушиванием, большинство черных чаев особенно богаты этими полифенолами. Они так полезны, что исследование указывает, что регулярное употребление темного чая может даже понизить риск деменции.

Стабилизирует уровень сахара в крови

Согласно исследованию Journal of Agricultural and Food Chemistry, полифенолы в черном чае, такие как дубильные вещества и теафлавины повышают активность инсулина. Это помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что может предотвратить изнурительные прыжки и падения глюкозы.

Повышает вашу энергию

Известно, что черный чай снимает усталость, стимулирует умственную активность и повышает уровень энергии. Отчасти это благодаря большему содержанию кофеина. Начинайте с чашки натощак утром и пейте больше чашек в течение дня, если нужно.