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Не горобина і чорниця. Названо цілющу "королеву ягід"

Середа 26 червня 2024 15:00
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Не горобина і чорниця. Названо цілющу "королеву ягід" Фото: Чим так корисна ягода ірга (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В Україні цю ягоду можна купити або виростити самостійно. Вона унікальна на смак і має цінні оздоровчі властивості. Якщо ви ще не пробували, обов’язково зробіть це. Мова йде про іргу.

Що це за диво-ягода та чому її варто їсти, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що таке ірга

Однією з таких маловідомих культур є ірга. Її плоди розміром і формою подібні до лохини. Смак виразно солодкий з приємним ароматом. Ідеально підходить як для споживання у свіжому вигляді, так і для переробки: її можна заморожувати і висушувати.

Смак у ягід солодкий і м’який, оскільки вони містять відносно мало кислоти. Це відрізняє їх від смаку терпко-кислих плодів чорноплідної горобини, з якими плоди спочатку можна сплутати.

Плід ягоди має синьо-фіолетову шкірку зі світлою м’якоттю під нею. Він містить дрібні темно-червоні насіння, які нагадують сплющену форму насіння груші.

Чим корисна ірга?

Ірга вважається більш корисною, ніж інші ягоди, завдяки надзвичайно високому вмісту антоціанів. Це синьо-фіолетові антиоксиданти, особливо корисні для кровоносної системи, які, зокрема, захищають дрібні кровоносні судини. Також вони корисні для зору завдяки вмісту в них сполук каротину, наприклад лютеїну.

Рівень антоціанів у плодах ірги становить 25-79 мг на порцію 100 г, це більше, ніж в чорниці чи лісовій ожині. Вміст білка, жиру та клітковини також вище, а також інгредієнтів, таких як вітаміни групи В та мінерали, включаючи: марганець, магній, залізо, кальцій, калій і мідь.

Не горобина і чорниця. Названо цілющу &quot;королеву ягід&quot;Ірга дуже корисна для здоров'я (фото: wikipedia.org)

У плодах також містяться речовини з групи токоферолів (вітамін Е), стерини і поліненасичені жирні кислоти. Ці сполуки також підтримують здоров'я кровоносних судин, захищаючи їх епітелій. Вони також корисні для шкіри.

Цінні антиоксиданти з групи фенольних сполук включають, крім антоціанів, також хлорогенову кислоту, катехіни та рутин.

Це ще один інгредієнт, який підтримує кровоносні судини, покращуючи їх герметичність. Сполуки, що містяться в ньому, такі як ціанідин і його глікозидні форми, мають протизапальні, протидіабетичні, регулюють жировий обмін і протиракові властивості.

З іншого боку, дубильні речовини заспокоюють травну систему завдяки своїм терпким і антибактеріальним властивостям.

Оскільки ягоди їдять разом з насінням, вони містять ціаногенні глікозиди, такі як амігдалін і пруназин.

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