Чорний чи молочний? Ось який шоколад найкорисніший для здоров'я

Що відомо про чорний шоколад

Дієтолог Ван На Чун розповів, що весь шоколад має у складі какао, яке містить багато поживних речовин.

Какао містить корисні сполуки, включаючи антиоксиданти, які називаються флавоноїдами та поліфенолами, які потенційно можуть допомогти запобігти окислювальному пошкодженню клітин. Воно також містить такі необхідні мінерали, як залізо, магній, цинк, мідь і фосфор, які можуть підтримувати різні функції організму.

Сире какао має дуже гіркий смак, тому для виготовлення більшості видів шоколаду насіння какао ферментують, сушать і обсмажують, у результаті чого виходить оброблена форма какао. Отримані какао-боби потім використовуються для виготовлення какао-порошку.

Чорний шоколад зазвичай містить 50-90% какао-сухих речовин, а також какао-масло і цукор. Він зазвичай не містить молочних продуктів, що робить його менш кремовим і відрізняє його від молочного шоколаду.

У 100 грамах чорного шоколаду 70–85% міститься:

калорій - 598

білок - 8 г

жир - 43 г

вуглеводи - 46 г

клітковина - 11 г

цукор - 24 г

Чим корисний молочний шоколад

Молочний шоколад виготовляється з суміші какао-масла, сухої речовини какао, цукру, сухого молока та будь-яких додаткових інгредієнтів.

Крім сухого молока, інгредієнти, які використовуються для виготовлення молочного та темного шоколаду, досить схожі. Зокрема, такий шоколад містить менше сухої речовини какао та більше цукру.

У той час як темний шоколад містить 50-90% какао, тоді як молочний лише 10%. Це призводить до солодшого смаку та більш гладкої кремової текстури.

Продукт також містить меншу кількість антиоксидантів через знижену концентрацію какао. У молочному шоколаді також більше доданого цукру, ніж у темному.

У 100 грамах молочного шоколаду міститься:

калорії - 535

білок - 8 г

жир - 30 г

вуглеводи - 59 г

клітковина - 3 г

цукор - 52 г

Який шоколад корисніший

Чорний шоколад, як правило, вважається більш здоровим завдяки вищому вмісту какао та меншому вмісту цукру. Також він містить більше поживних речовин, таких як клітковина та мінерали.

Однак необхідно насолоджуватися темним шоколадом у помірних кількостях. Важливо не покладатися виключно на темний шоколад і споживати добре збалансовану дієту для повного спектра поживних речовин і переваг для здоров’я.

Хоча темний шоколад може мати додаткові переваги для здоров’я, деякі люди можуть віддати перевагу молочному через його солодший смак і вершкову текстуру. Будь-який тип можна включити в збалансовану дієту в помірних кількостях.

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