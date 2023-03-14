Чому на шоколаді з'являється білий наліт та чи можна його їсти

Шоколад буває багатьох відтінків коричневого - від світлого до майже чорного. На це впливає вміст какао та інших інгредієнтів. До того ж на ньому може з'являтись дивний білий наліт може викликати занепокоєння.

Ознаки, що шоколад зіпсувався

Щоб перевірити якість шоколаду, звертайте увагу на кілька деталей. Перше - це термін придатності. Не можна їсти прострочений продукт, навіть якщо він ще має гарний вигляд.

Зіпсована плитка буде мати неприємний гіркуватий смак, якщо вона неправильно зберігалася.

Якщо шоколад піддавався впливу вологості або швидко переміщався з холодного стану в спекотний, це може викликати кристалізацію цукру. В результаті виходить зерниста, неприємна текстура. Такий шоколад також шкідливий.

Чому утворюється білий наліт на шоколаді

Білий наліт на шоколаді - це цукор, який "випав" з продукту під впливом різких температурних перепадів. Якщо помістити шоколад у холодильник, а потім поставити його в тепле місце, то всередині шоколадної обгортки утворюється роса.

Саме ця роса витягне цукор із шоколаду та випарується, залишивши білий наліт по всій плитці.Тому продукт не шкідливий і його смак не змінився.

Крім того, такий наліт може з'являтися, якщо виробник використовував синтетичний цукор.

Сірий наліт на шоколаді

Сірий наліт на шоколаді є результатом випадання жиру з продукту. Якщо зберігати шоколад у занадто теплому місці, він почне танути, а природний жир випадатиме в осад.

А коли перемістити шоколад у більш прохолодне місце або поставите його в холодильник, шоколад застигне, а жир застигне на його поверхні. Зокрема, саме він створює сірий наліт на продукті. Такий шоколад також можна їсти.