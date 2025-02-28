Черный или молочный? Вот какой шоколад самый полезный для здоровья

Что известно о черном шоколаде

Диетолог Ван На Чун рассказал, что весь шоколад имеет в составе какао, которое содержит много питательных веществ.

Какао содержит полезные соединения, включая антиоксиданты, называемые флавоноидами и полифенолами, которые потенциально могут помочь предотвратить окислительное повреждение клеток. Оно также содержит такие необходимые минералы, как железо, магний, цинк, медь и фосфор, которые могут поддерживать различные функции организма.

Сырое какао имеет очень горький вкус, поэтому для изготовления большинства видов шоколада семена какао ферментируют, сушат и обжаривают, в результате чего получается обработанная форма какао. Полученные какао-бобы затем используются для изготовления какао-порошка.

Черный шоколад обычно содержит 50-90% какао-сухих веществ, а также какао-масло и сахар. Он обычно не содержит молочных продуктов, что делает его менее кремовым и отличает его от молочного шоколада.

В 100 граммах черного шоколада 70-85% содержится:

калорий - 598

белок - 8 г

жир - 43 г

углеводы - 46 г

клетчатка - 11 г

сахар - 24 г

Чем полезен молочный шоколад

Молочный шоколад изготавливается из смеси какао-масла, сухого вещества какао, сахара, сухого молока и любых дополнительных ингредиентов.

Кроме сухого молока, ингредиенты, которые используются для изготовления молочного и темного шоколада, достаточно похожи. В частности, такой шоколад содержит меньше сухого вещества какао и больше сахара.

В то время как темный шоколад содержит 50-90% какао, тогда как молочный только 10%. Это приводит к более сладкому вкусу и более гладкой кремовой текстуре.

Продукт также содержит меньшее количество антиоксидантов из-за пониженной концентрации какао. В молочном шоколаде также больше добавленного сахара, чем в темном.

В 100 граммах молочного шоколада содержится:

калории - 535

белок - 8 г

жир - 30 г

углеводы - 59 г

клетчатка - 3 г

сахар - 52 г

Какой шоколад полезнее

Черный шоколад, как правило, считается более здоровым благодаря более высокому содержанию какао и меньшему содержанию сахара. Также он содержит больше питательных веществ, таких как клетчатка и минералы.

Однако необходимо наслаждаться темным шоколадом в умеренных количествах. Важно не полагаться исключительно на темный шоколад и потреблять хорошо сбалансированную диету для полного спектра питательных веществ и преимуществ для здоровья.

Хотя темный шоколад может иметь дополнительные преимущества для здоровья, некоторые люди могут предпочесть молочный из-за его более сладкого вкуса и сливочной текстуры. Любой тип можно включить в сбалансированную диету в умеренных количествах.

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