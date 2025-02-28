Черный или молочный? Вот какой шоколад самый полезный для здоровья

Черный и молочный шоколад - два самых популярных вида сладостей. Существует мнение, что более полезен для здоровья черный из-за меньшего содержания сахара. Действительно ли это так?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Диетолог Ван На Чун рассказал, что весь шоколад имеет в составе какао, которое содержит много питательных веществ.
Какао содержит полезные соединения, включая антиоксиданты, называемые флавоноидами и полифенолами, которые потенциально могут помочь предотвратить окислительное повреждение клеток. Оно также содержит такие необходимые минералы, как железо, магний, цинк, медь и фосфор, которые могут поддерживать различные функции организма.
Сырое какао имеет очень горький вкус, поэтому для изготовления большинства видов шоколада семена какао ферментируют, сушат и обжаривают, в результате чего получается обработанная форма какао. Полученные какао-бобы затем используются для изготовления какао-порошка.
Черный шоколад обычно содержит 50-90% какао-сухих веществ, а также какао-масло и сахар. Он обычно не содержит молочных продуктов, что делает его менее кремовым и отличает его от молочного шоколада.
В 100 граммах черного шоколада 70-85% содержится:
Молочный шоколад изготавливается из смеси какао-масла, сухого вещества какао, сахара, сухого молока и любых дополнительных ингредиентов.
Кроме сухого молока, ингредиенты, которые используются для изготовления молочного и темного шоколада, достаточно похожи. В частности, такой шоколад содержит меньше сухого вещества какао и больше сахара.
В то время как темный шоколад содержит 50-90% какао, тогда как молочный только 10%. Это приводит к более сладкому вкусу и более гладкой кремовой текстуре.
Продукт также содержит меньшее количество антиоксидантов из-за пониженной концентрации какао. В молочном шоколаде также больше добавленного сахара, чем в темном.
В 100 граммах молочного шоколада содержится:
Черный шоколад, как правило, считается более здоровым благодаря более высокому содержанию какао и меньшему содержанию сахара. Также он содержит больше питательных веществ, таких как клетчатка и минералы.
Однако необходимо наслаждаться темным шоколадом в умеренных количествах. Важно не полагаться исключительно на темный шоколад и потреблять хорошо сбалансированную диету для полного спектра питательных веществ и преимуществ для здоровья.
Хотя темный шоколад может иметь дополнительные преимущества для здоровья, некоторые люди могут предпочесть молочный из-за его более сладкого вкуса и сливочной текстуры. Любой тип можно включить в сбалансированную диету в умеренных количествах.
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