Чорне море різко змінило свій колір: у NASA зробили важливе попередження

У травні колір Чорного моря почав змінюватися і за словами вченим, це трапилося через масове розмноження фітопланктону. Тепер на знімках з космосу воно має не темно-сині колір, а смарагдово-зелений.

Зміни вже відбулися біля берегів Болгарії та Румунії, а на початку червня таку ж зміну кольору побачили й перед береговою лінією України. Фотографії змін зафіксовано супутником "Аква".

На думку експертів, навала фітопланктону може призвести до різкого зниження рівня кисню в Чорному морі, а отже, і до масового вимирання його морських мешканців.

За словами фахівців NASA, у травні цього року відбуваються такі ж самі процеси, як і щороку. Яскраві кольори продовжують позначати прогрес весняного цвітіння фітопланктону, що посилюються, в Чорному морі на початку травня 2024 року. І снує низка факторів, що призводять до його швидкого цвітіння.

Великі річки, такі як Дунай, Дніпро, Ріоні та Дністер, впадають у Чорне море. Таким чином, через стік річки поживні речовини потрапляють у великий внутрішній басейн. Забруднення внаслідок діяльності людини, такої як сільське господарство та промисловість, також сприяє зростанню фітопланктону.

Фітопланктон складається з одноклітинних водоростей та ціанобактерій. Живиться сонячним світлом і їм харчуються більші риби та молюски.

Супутниковий знімок Чорного моря у травні 2024 року (фото: gsfc.nasa.gov)

Фітопланктон є "основним виробником" морів і океанів. Ці мікроскопічні водорості, бактерії та протисти, схожі на рослини, використовують хлорофіл для виробництва їжі з сонячного світла та розчинених поживних речовин.

У Чорному морі було виявлено понад 150 різних типів фітопланктону, що забезпечує велику кількість риби та іншого морського життя.

Хоча фітопланктон живе у відносно невеликих кількостях у Чорному морі цілий рік, поєднання великої кількості поживних речовин, теплої температури моря та подовження сонячного світла часто стимулює вибухове розмноження, що призводить до масового цвітіння, яке можна побачити з космосу. Завихрення та візерунки створюються з течій і вирів у воді.