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Черное море резко изменило свой цвет: в NASA сделали важное предупреждение

Черное море резко изменило свой цвет (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ученые сообщают, что Черное море резко изменило цвет. До недавнего времени оно имело темно-синий цвет на снимках из космоса, а сейчас цвет стал изумрудно-зеленым. Наибольшие изменения цвета происходят у берегов Болгарии и Румынии (дельта Дуная).

Что случилось с водой в Черном море и чем это угрожает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение "Радио Варна".

В мае цвет Черного моря начал меняться и по словам ученых, это произошло из-за массового размножения фитопланктона. Теперь на снимках из космоса оно имеет не темно-синий цвет, а изумрудно-зеленый.

Изменения уже произошли у берегов Болгарии и Румынии, а в начале июня такое же изменение цвета увидели и перед береговой линией Украины. Фотографии изменений зафиксированы спутником "Аква".

По мнению экспертов, нашествие фитопланктона может привести к резкому снижению уровня кислорода в Черном море, а следовательно, и массовому вымиранию его морских жителей.

По словам специалистов NASA, в мае этого года происходят такие же процессы, как и каждый год. Яркие цвета продолжают обозначать усиливающиеся прогресс весеннего цветения фитопланктона в Черном море в начале мая 2024 года. И существует ряд факторов, приводящих к его быстрому цветению.

Большие реки, такие как Дунай, Днепр, Риони и Днестр, впадают в Черное море. Таким образом, через сток реки питательные вещества попадают в большой внутренний бассейн. Загрязнение в результате деятельности человека, такой как сельское хозяйство и промышленность, также способствует росту фитопланктона.

Фитопланктон состоит из одноклеточных водорослей и цианобактерий. Питается солнечным светом, и им питаются крупные рыбы и моллюски.

Спутниковый снимок Черного моря в мае 2024 года (фото: gsfc.nasa.gov)

Фитопланктон является "основным производителем" морей и океаном. Эти микроскопические водоросли, бактерии и противосты, похожие на растения, используют хлорофилл для производства пищи из солнечного света и растворенных питательных веществ.

В Черном море было обнаружено более 150 различных типов фитопланктона, обеспечивающих большое количество рыбы и другой морской жизни.

Хотя фитопланктон живет в относительно небольших количествах в Черном море круглый год, сочетание большого количества питательных веществ, теплой температуры моря и удлинение солнечного света часто стимулирует взрывное размножение, что приводит к массовому цветению, которое можно увидеть из космоса. Завихрения и узоры создаются из течений и водоворотов в воде.

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