Річниця підриву Каховської ГЕС. Як виглядає колишнє водосховище та чи "оживуть" екосистеми

Російські окупанти зруйнували Каховську ГЕС 6 червня 2023 року. Це стало чи не наймасштабнішим екологічним злочином. Після підриву греблі було затоплено близько 600 кілометрів квадратних території, зруйновано будинки. Загинули люди й тварини.

РБК-Україна у річницю Каховської катастрофи нагадує, що відомо про знищення дамби Каховської ГЕС, трагічні наслідки для людей і природи, а також розповідає, чи можливе відновлення тамтешніх екосистем.

Основне про підрив Каховської ГЕС

Знищення дамби Каховської ГЕС 6 червня 2023 року стало однією з найбільших техногенних катастроф Європи.

Знищена дамба (фото: facebook.com/Ukrhydroenergo)

Впродовж першого тижня після аварії, згідно із супутниковими даними, забруднені річкові води простяглися до річки Дунай та охопили понад 7,3 тис. кілометрів квадратних північно-західного шельфу Чорного моря.

Попри зниження рівня води у Дніпрі, було підтоплено територію в 600 кілометрів квадратних (адже це була п'ята за розміром ГЕС в Україні та найбільша за площею мілководдя).

Наслідки катастрофи (фото: Let's do it Ukraine)

Орієнтовні збитки й постраждалі

За підрахунками експертів, орієнтовна сума збитків, завданих довкіллю, може становити близько 146,4 млрд грн.

Внаслідок повені постраждали 80 населених пунктів. П'ять - було затоплено повністю.

Величезна хвиля води з Каховського водосховища змивала все на своєму шляху (сміттєзвалища, каналізації, кладовища, тіла тварин, небезпечні хімікати) і впродовж кількох днів ця забруднена вода стояла в будинках людей.

"Під водою опинились різні джерела забруднення. Наприклад, вигрібні ями, вміст яких потрапив у Дніпро та Чорне море. Це призвело до непоправних наслідків для наших екосистем, а також становить велику загрозу життю та здоров'ю людей", - розповіла лідерка найбільшого екоруху країни Let's do it Ukraine Юлія Мархель.

Будинки буквально "плавали" (фото: Let's do it Ukraine)

Крім того, згідно з інформацією Міністерства екології, у перші дні після прориву на Херсонщині склалась критична ситуація у національних парках.

Було затоплено й частково знищено 63 447 гектарів лісів, повністю затоплено національний парк "Нижньодніпровський" (де існує 120 цінних видів флори та фауни).

Насамкінець підтоплення зачепило території, де збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, луків, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, оголень гірських порід.

Підрив Каховської ГЕС змінив життя людей і тварин (фото: Let's do it Ukraine)

Екологічна ситуація на місці катастрофи

Згідно з результатами проведених на півдні України досліджень проб води (відібраних у березні 2024 року), у порівнянні з 2023 роком концентрації забруднюючих речовин знизились.

Наслідки підриву Каховської ГЕС (фото: Getty Images)

Так, вміст у воді токсичних металів - не перевищує гранично допустимих концентрацій (ГДК). Рівні органічних забруднюючих сполук сільськогосподарського походження - також значно нижчі за ГДК. Крім того, у воді стало менше поліциклічних ароматичних вуглеводнів і нафтопродуктів.

В цілому це свідчить про покращення екологічного стану й досягнення "стану рівноваги", адже концентрації забруднюючих речовин знизилися до рівнів, які не становлять небезпеки для людини при випадковому попаданні в організм.

Проби води та ґрунту (фото: Let's do it Ukraine)

Експерти наголошують водночас, що всі ці речовини досі залишаються "присутніми у воді", тому можуть надалі накопичуватися в організмах людей і негативно впливати на репродуктивну, імунну та нервову системи.

Як виглядає колишнє водосховище зараз

За словами еколога Вадима Манюка, берег колишнього Каховського водосховища у Дніпропетровській області вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту - проросла біла верба.

Зелене "море" (скріншот: youtube.com/@SuspilneDnipro)

В інтерв'ю "Суспільне. Дніпро" він нагадав, що у перший рік після знищення греблі дно Каховського моря перетворилось на величезну піщану косу.

Колишнє Каховське водосховище (фото: Getty Images)

"Це просто ідеальні умови для проростання верби. Вражає те, скільки насіння. Адже за один сезон "фактично нізвідкіля" вистачило, щоб засіяти весь Великий Луг. Майже 150 тисяч гектарів природних насаджень утворилося", - зауважив він.

Експерт уточнив, що в цілому цей ліс - однорослий, висотою в середньому 2,5-3,5 метра. Проте з часом дерева почнуть "конкурувати" між собою, і на 10 метрів може залишитись лише одне дерево.

Юний вербовий ліс (скріншот: youtube.com/@SuspilneDnipro)

"Суцільне "море". Зелене море з верби... Це - неймовірно. Можна із впевненістю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує", - наголосив еколог.

Оскільки на тій території фактично не лишилось проточної води, рослини, які можна було б назвати "водяними", поступово зникатимуть.

Життєдайні тріщини у ґрунті (скріншот: youtube.com/@SuspilneDnipro)

Натомість інші рослини проростатимуть, зокрема, зі шпарин (тріщин у деформованому висохлому мулі), які утворилися на дні Каховського водосховища.

"У цих шпаринах якраз буде найбагатший ґрунт через те, що в нього все буде стікатися. Для нас це - шпарина, а для екосистеми це щось необхідне. Те, що створює додаткове біорізноманіття", - уточнив Манюк.

Чи можливе відновлення екосистем

За словами Юлії Мархель, довкілля - не має кордонів.

"Екоцид, що відбувається на Півдні України, впливає на екосистеми цілої країни та світу. Підрив дамби Каховської ГЕС - одна з найбільших техногенних катастроф у Європі з часів вибуху на Чорнобильській АЕС", - наголосила лідер Let's do it Ukraine.

Вона уточнила, що впродовж року було проведено чотири дослідження, що мали на меті зрозуміти реальний стан екосистем на тлі Каховської катастрофи.

"І можна сказати, що наразі спостерігаються позитивні зміни. Результати досліджень 2024 року показали значне покращення екологічного стану водних ресурсів у порівнянні з 2023 роком", - розповіла експерт.

На її думку, оскільки за майже 70 років природа адаптувалася до існування ГЕС, на відновлення цієї екосистеми можуть піти десятки років.

Наслідки ворожих дій доводиться "розгрібати" і людям, і природі (фото: Let's do it Ukraine)

"Є можливість відновити степові ландшафти та місцезростання за рахунок зменшення сільськогосподарського навантаження в Чорноморському регіоні. Але більшість природних видів флори та фауни зникли безповоротно. Слід також пам'ятати, що ґрунти та вода зараз забруднені та отруєні паливом, хімікатами, радіонуклідами та механічним сміттям. Це не може створити сприятливі умови для швидкого відновлення природи", - пояснила Мархель.

Водночас вона наголосила - якщо не робити нічого, територія колишнього водосховища може просто перетворитися на непридатну для використання.

"Тоді нам доведеться зіткнутися зі зміною клімату регіону. Нам потрібна активізація міжнародної та української екологічної спільноти, щоб запобігти поширенню та посиленню наслідків катастрофи навіть після року боротьби з нею", - підсумувала активіст.

Підбиваючи підсумки всього вищесказаного, можемо зробити висновок, що відновлення екосистем - насправді реальне. Проте для цього потрібні час і якнайшвидша перемога України над ворогом.