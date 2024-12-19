Черная вишня и хром: самые стильные оттенки для маникюра на Рождество 2025
На Рождество 2025 и Новый год можно попробовать различные идеи для маникюра, которые передают атмосферу праздника. И если вы не хотите экспериментировать с вычурными дизайнами, можно сделать однотонный маникюр.
РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку с оттенками, которые смотрятся шикарно на ногтях на рождественских и новогодних вечеринках.
Черная вишня
Этот оттенок еще можно назвать бордовым, бургунди, а также благородным винным. Он идеально подходит для тех, кто не любит ярко-красные цвета, но и не хочет выбирать черный. Он действительно смотрится очень дорого и идеально подходит для этого времени года.
Цвет для празднования Рождества 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)
Темно-зеленый
Темно-зеленый, лесной зеленый и его все его темные оттенки - отличный вариант на Рождество. Этот цвет напоминает о рождественских елках и прекрасно вписывается в зимнюю тематику. Вы можете выбрать темный изумрудный или насыщенный малахитовый оттенок для элегантного и стильного маникюра. Кроме того, зеленый - еще и счастливый цвет наступающего 2025-го года.
Зеленый - счастливый оттенок 2025 (фото: instagram.com/themaniclub)
Шоколадно-коричневый
Как известно, коричневый цвет - тренд 2024 года, который, скорее всего, останется с нами и в 2025-м. Коричневый оттенок для маникюра на Рождество - это необычный, но очень стильный выбор, который идеально подходит для тех, кто хочет добавить в свой образ теплоты и уюта.
Модный цвет для празднования Рождества 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)
Классический красный
Красный цвет ассоциируется с Рождеством благодаря традиционным атрибутам праздника. Этот насыщенный оттенок будет смотреться ярко и привлекательно. Самое замечательное в этом цвете то, что вы можете адаптировать его под себя, предпочитая глубокий красный или что-то смелое и яркое.
Маникюр с красным цветом (фото: instagram.com/paintedbyjools)
Ногти хром
Хромированные ногти - самый шикарный способ добавить немного мерцания в ваш маникюр в это Рождество. Зеркальный золотой или серебряный хром будет отлично смотреться на праздники. Эти цвета ассоциируются с роскошью и великолепием, идеально подходя для рождественских вечеров. Можно сделать все ногти хромированными или акцент на нескольких.
Маникюр хром (фото: instagram.com/iramshelton)
Ранее стилист показала удобную обувь для корпоратива или вечеринки на Новый год 2025.
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Для написания материала были использованы страницы Instagram нейл-мастеров: Julia Diogo, The Mani Club, Iram Shelton.