Ці сумочки - найгарячіший тренд зими. 5 варіантів, з якими ви підкорите всіх навколо

Сезон холодів вже почався, а тому замість легеньких курточок вже варто обирати тепліші варіанти. Але підібрати сумочку під пуховик чи зимове пальто доволі непросто. Втім, це реально.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 трендових сумочок на зиму, які чудово підійдуть під будь-який одяг та зроблять вас наймоднішою.

Тренди з минулого

Такі сумочки повернулися в моду ще восени. Маленькі, зручні, стильні та дуже ефектні - вони мають "дорогий" вигляд та вдало підійдуть як до курток, так і до пальта. А подовжений ремінець робить сумочку ще зручнішою.

Модна сумочка на зиму (фото: скріншот)

Лак та міні

А ця сумочка чудово підійде дівчатам та жінкам, які не хочуть обирати на зиму лише чорні або білі аксесуари. Цікавий колір та лакована шкіра зроблять вас зіркою, адже такі лаконічні варіанти чудово поєднуються з будь-яким верхнім одягом.

Маленька сумочка на зиму (скріншот)

Замшева сумка

Замша - головний тренд цієї зими. А м'які й стримані кольори, як-от відтінки капучино, підкреслять вашу ніжність. До того ж замшеві сумочки будуть вдало поєднуватися з будь-яким взуттям - від утеплених лоферів до чобітків з еко-шкіри.

Які сумки будуть модними у 2025 році (скріншот)

М'якенька сумочка-тедді

Зима - ідеальний сезон для "пухнастих" та максимально "утеплених" аксесуарів. А тому сумка-тедді вдало доповонить білосніжний "лук". Втім, якщо ви не любите занадто світлі речі, просто оберіть чорну або коричневу вовну.

Які сумки купувати взимку (скріншот)

Двічі тренд

А як щодо модного бургунді та надзвичайно трендової форми? Ця сумка стане цікавою родзинкою ваших образів. Вона вдало підійде як для роботи та прогулянок, так і для зустрічей чи побачень, адже навіть з вечірньою сукнею вона виглядає на мільйон.

Сумка на зиму 2025 (скріншот)