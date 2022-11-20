Чорна пятниця - це брехня! Як магазини дурять покупців 25 листопада

Однак часто недобросовісні продавці вдаються до обману споживачів, бажаючи "здерти" якомога більше грошей.

25 листопада в Україні розпочнеться Чорна п'ятниця. У магазинах вибудуються довгі черги по товари за зниженими цінами.

Як обманюють продавці?

Деякі експерти вважають, що цьогорічна підробка знижок може бути ще вищою, ніж будь-коли. Усе через те, що споживач майже не дивиться на цінник, при цьому менше купуючи в магазинах. Не останню роль відігріє погіршення логістики та відчай продавців.

Щоб привернути до себе увагу, магазини роблять знижки такими, що їх неможливо пропустити. Але напередодні вони протягом останніх кількох тижнів потай підвищували ціни.

У період із першого жовтня до п'ятнадцятого листопада 31% товарів, які помітили дослідники в більш ніж 6000 магазинах, зросли в ціні на 17 відсотків. Звичайно, причиною може також бути високий рівень інфляції. Але вона не може приховати тактику підготовки до "фейкових розпродажів".

Продавці йдуть на все, щоб заманити більше покупців (фото: Freepik)

"Наші дані вказують на те, що фальшиві розпродажі в Чорну п'ятницю у 2022 році можуть бути набагато більш поширеними, ніж в останні роки", - каже Лійса Матінвесі-Бассетт, менеджер вебсайту у Великобританії.

Зниженням цін також маніпулюють на нові товари.

Спочатку його публікують на сайті магазину за завищеною ціною, але він ніколи не буде на першій сторінці, тому ймовірність того, що хтось побачить його за такою ціною, досить мала. Потім ціну знижують до тої, якою вона мала бути весь час, і показують її як знижену.

Реальні приклади фейкових знижок

Ось, наприклад, куртка, яка у жовтні продавалася за найнижчою ціною 120 фунтів. У листопаді її вартість різко злетіла до 170 фунтів, щоб на Чорну п'ятницю знизитися до 144.

Нібито покупка зі знижкою, але все одно дорожча за жовтневу ціну.

Фото: PriceSpy

Іншим прикладом можуть стати брендові парфуми. Між іншим, товари саме зі сфери краси найбільше страждають на несправжні знижки.

У вересні вони коштували 39 фунтів, у жовтні стали дорожчими аж на десять фунтів! А все заради того, щоб вигідніше для магазину продати в Чорну п'ятницю, а саме за 45 фунтів.

Фото: PriceSpy

І наостанок розгляньмо пару популярних кросівок. У жовтні їхня вартість становила 75 фунтів. 10 листопада ця сума вже злетіла до сотні, а на Чорну п'ятницю вони доступні за "акційною" ціною 87 фунтів. Ну, суцільна вигода!

Фото: PriceSpy