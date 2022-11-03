Коли чорна п'ятниця 2022 в Україні: дата і чи будуть знижки

Чорна п'ятниця вважається найкращим часом для великих покупок через тотальні знижки на товари в торгових мережах та магазинах, коли продавці приваблюють покупців особливо низькими цінами. В Україні традиція таких розпродажів набула широкої популярності, адже бажання вигідно скупитися актуально завжди, і період воєнного стану цього року - не виняток.

Коли в Україні очікується Black Friday 2022, і що очікувати від цінників у маркетах - читайте у матеріалі нижче.

Зародився Всесвітній день розпродажів, або Чорна п'ятниця, у США в середині 60-х років минулого століття, де стали практикувати звичай влаштовувати великі розпродажі в магазинах та бутіках після Дня подяки, а відзначається традиційно в четвертий четвер листопада.

Досить швидко таке "свято шопоголіків" набуло поширення і в інших країнах світу, в тому числі й в Україні.

Чорна п'ятниця 2022 в Україні

Зазвичай, суттєві знижки на популярні групи товарів, аж до -90%, продавці починають саме в останню п'ятницю останнього місяця осені. Цього року дата припадає на 25 листопада.

Насправді ж період розпродажу розпочатися може і раніше, і триватиме він кілька днів або близько тижня - тут тимчасові рамки для акції Чорна п'ятниця встановлює адміністрація кожного магазину самостійно.

Знижені цінники на електроніку, побутову техніку, одяг, взуття, меблі, засоби гігієни та косметику, товари для дому та інші корисні дрібниці з різних товарних груп діють у магазинах та для онлайн-покупок, щоб можна було встигнути скупитися, не виходячи з дому.

Знижки та дати Чорної п'ятниці 2022 року в українських маркетах

Вже зараз торгові центри, бутіки, інтернет-магазини анонсують розпродажі та привабливі знижки на нинішню Black Friday, ознайомлюючи покупців з асортиментом своїх акційних товарів. Розгляньмо, що пропонують у деяких популярних торгових мережах українцям.

В Епіцентрі Чорна п'ятниця розпочнеться з опівночі 25 листопада. У ТЦ обіцяють знижки на 30%, 50% та навіть до 90%.

Чорна п'ятниця розпочнеться з опівночі 25 листопада. У ТЦ обіцяють знижки на 30%, 50% та навіть до 90%. У Comfy акційний розпродаж не буде прив'язаний до самої п'ятниці, а триватиме весь останній тиждень листопада: з 21-го до 28-го. Анонсуються знижки на товари електроніки від 30% до 50%.

акційний розпродаж не буде прив'язаний до самої п'ятниці, а триватиме весь останній тиждень листопада: з 21-го до 28-го. Анонсуються знижки на товари електроніки від 30% до 50%. У Rozetka влаштовують sale-марафон 26 листопада, а ціни на деякі товари можуть впасти на 90%.

влаштовують sale-марафон 26 листопада, а ціни на деякі товари можуть впасти на 90%. У Eva обіцяють найкращі знижки року вже з 14 листопада

обіцяють найкращі знижки року вже з 14 листопада У Фокстрот Чорна п'ятниця 2022 року триватиме з 21 по 30 листопада, очікуються знижки до 70%.

Чорна п'ятниця 2022 року триватиме з 21 по 30 листопада, очікуються знижки до 70%. В Ельдорадо Чорна п'ятниця розпочнеться 26 листопада, обіцяють знижки на техніку до -70%.

Чорна п'ятниця розпочнеться 26 листопада, обіцяють знижки на техніку до -70%. У Moyo акція стартує у п'ятницю, 25 листопада, і тут покупцям обіцяють "ВАУ-знижки".

акція стартує у п'ятницю, 25 листопада, і тут покупцям обіцяють "ВАУ-знижки". В Інтертопі теж анонсують святкову акцію "Чорна п'ятниця" з розпродажами до -70%.

Перевірити, які знижки пропонують в інших торгових мережах, можна на сайтах і соцмережах маркетів, щоб заздалегідь ознайомитися з асортиментом, що "подешевшав", і заздалегідь скласти список покупок, порадившись з усіма членами сім'ї.