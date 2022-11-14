Чорна п'ятниця в Україні: як не потрапити на схеми шахраїв

Однак часто ці акції можуть бути фейковими, щоб заманити покупця. А про шахраїв онлайн і говорити не доводиться.

Чорна п'ятниця - це справжнє свято для всіх любителів покупок. Полиці в магазинах просто переповнені привабливими пропозиціями та знижками.

Styler розповідає, як справді вигідно зробити покупку в Чорну п'ятницю та не натрапити на обман.

Коли Чорна п'ятниця 2022 в Україні?

Суттєві знижки на товари продавці починають саме в останню п'ятницю листопада. Цього року дата припадає на 25 листопада. Проте період розпродажу може розпочатися раніше та тривати кілька днів або близько тижня.

Окрім Чорної п'ятниці, існує ще й Кіберпонеділок. Це день, коли знижки продовжуються лише в онлайн-магазинах.

Чорна п'ятниця розпочнеться 25 листопада (фото: Freepik)

Як правильно робити покупки в Чорну п'ятницю?

Для того, щоб захопити кожного потенційного покупця маркетологи вигадують різноманітні "гачки". Наприклад, можуть завищити космічно ціну, а нібито знизити до тої, яка була на початку. Тому виважено підготуйтеся до шалених знижок.

Складіть список покупок

Напередодні Чорної п'ятниці подумайте, чи потрібно вам щось купувати. Якщо так, то обов'язково складіть список покупок. Він може бути приблизним, проте з ним ви навряд чи придбаєте більше необхідного.

Можна навіть навпроти кожного пункту написати його вартість до Чорної п'ятниці, а також на початку зазначити суму, яку ви готові витратити. Такий орієнтир точно допоможе вам зекономити бюджет.

Знайдіть потрібні магазини

Коли покупки визначено, знайдіть магазини, де їх можна придбати. Якщо хочете новий смартфон, то йдіть у відповідний офлайн або онлайн магазин. Так ви зменшите час на пошуки та не купите зайвого, переглядаючи сотні сайтів.

Порівнюйте ціни

Очевидно, що продавці будуть привабити якомога більше клієнтів, тому скрізь пропозиції будуть заманливими. Це основна причина, чому треба порівнювати ціни в різних місцях.

Найкраще зробити це до початку знижок і вже під час, щоб знати, хто все-таки добросовісний, а хто просто надурив свого клієнта.

Магазини пропонують різні знижки, тому треба порівнювати (фото: Freepik)

Усе перевіряйте

Ретельно перевіряйте сторінки, де робите замовлення. Перед великими розпродажами в інтернеті з'являється багато шахраїв, які створюють спеціальні сайти для отримання персональних даних покупців. Після реєстрації з вашого рахунку можуть списувати кошти.

Не забувайте про права споживача

Приємна ціна не означає чхати на свої права. Якщо товар вам не підійшов або прийшов пошкодженим, ви маєте повне право його повернути та отримати назад гроші. Також якщо є необхідність, ви так само можете його обміняти протягом 14 днів.

Не ведіться на стадний інстинкт

Якщо на полиці лежить декілька останніх суконь, і всі їх розмітають, це не означає, що вона вам теж потрібна. Обдумуйте покупки.

Поставте собі питання, чи зможете ви прожити тиждень без цієї речі. Якщо відповідь "так", то стає очевидно, що вона вам не потрібна. Імпульсивні покупки - найліпший друг продавців, проте найгірший ворог покупців.