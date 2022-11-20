Черная пятница - это ложь! Как магазины обманывают покупателей 25 ноября

Однако часто недобросовестные продавцы прибегают к обману потребителей, желая "содрать" как можно больше денег.

25 ноября на Украине начнется Черная пятница. В магазинах выстроятся длинные очереди за товарами по сниженным ценам.

Как обманывают продавцы?

Некоторые эксперты считают, что подделка скидок в этом году может быть еще выше, чем когда-либо. Все потому, что потребитель почти не смотрит на ценник, при этом меньше покупая в магазинах. Не последнюю роль играет ухудшение логистики и отчаяние продавцов.

Чтобы привлечь внимание, магазины делают скидки такими, что их невозможно пропустить. Но накануне они за последние несколько недель тайком повышали цены.

В период с первого октября по пятнадцатое ноября 31% товаров, которые заметили исследователи в более чем 6000 магазинах, выросли в цене на 17 процентов. Конечно, причиной может быть также высокий уровень инфляции. Но она не может скрыть тактику подготовки к "фейковым распродажам".

Продавцы идут на все, чтобы привлечь больше покупателей (фото: Freepik)

"Наши данные указывают на то, что фальшивые распродажи в Черную пятницу в 2022 году могут быть гораздо более распространены, чем в последние годы", - говорит Лийса Матинвеси-Бассетт, менеджер вебсайта в Великобритании.

Снижением цен также манипулируют на новые товары.

Сначала его публикуют на сайте магазина по завышенной цене, но он никогда не будет на первой странице, поэтому вероятность того, что кто-нибудь увидит его по такой цене, достаточно мала. Затем цену снижают до той, какой она должна быть все время, и показывают ее как пониженную.

Реальные примеры фейковых скидок

Вот, например, куртка, продававшаяся в октябре по самой низкой цене 120 фунтов. В ноябре ее стоимость резко взлетела до 170 фунтов, чтобы на Черную пятницу снизиться до 144 фунтов.

Якобы покупка со скидкой, но все равно дороже октябрьской цены.

Фото: PriceSpy

Другим примером могут стать брендовые духи. Между прочим, товары именно из сферы красоты больше всего страдают из-за ложных скидок.

В сентябре они стоили 39 фунтов, в октябре стали дороже на десять фунтов! А все ради того, чтобы выгоднее для магазина продать в Черную пятницу, а именно за 45 фунтов.

Фото: PriceSpy

И напоследок рассмотрим пару популярных кроссовок. В октябре их стоимость составила 75 фунтов. 10 ноября эта сумма уже взлетела до сотни, а на Черную пятницу они доступны по "акционной" цене 87 фунтов. Ну, сплошная выгода!

Фото: PriceSpy