Чорна п'ятниця: історія виникнення найвідомішого дня знижок

Чорна п'ятниця - певно, найбільш очікувана дата для шопінгу. Адже цього дня можна легко знайти багато розпродажів акційні товари.

Що таке чорна п'ятниця

Чорна п'ятниця (Black Friday) - це щорічна подія, яка припадає на п'ятницю, після дня подяки в США. День подяки святкують в четвертий четвер листопада, тож Чорна п'ятниця потрапляє на період з 23 по 29 листопада включно.

Попри те, що Чорна п'ятниця не належить до офіційних свят, багато хто бере вихідний для закупівлі. Нерідко магазини цього дня відчиняються раніше, а розпродажі тривають близько тижня після дати Чорної п'ятниці.

Як виникла чорна п'ятниця

Традиція розпродажів в п'ятницю після Дня подяки встановилася в XIX столітті. Це було зумовлено активністю покупців в цей період, адже наближається Різдво та Новий рік.

Таким чином, магазини намагаються збільшити прибуток, заохочуючи великими святковими знижками. Втім, знижки пропонують не лише супермаркети, фірми та навіть компанії з послугами.

Що таке чорна п'ятниця (фото: GettyImages)

Чому чорну п'ятницю так називають

Існує декілька версій походження назви Чорної п'ятниці.

Отримання прибутку продавцями

Одна з найбільш популярних - позначення прибутку, який нарешті отримують підприємства після Дня подяки, переходячи з "червоного" в "чорне" - тобто, з збитків в прибуток.

Вважається, що колір пов'язаний з пастою, якої продавці робили записи. Зокрема, банкрутство та фінансові втрати позначали червоним кольором, а прибуток - чорним. Втім, це не єдина теорія виникнення назви.

Масові затори

Більш точне пояснення терміну датується початком 1960-х років, коли поліцейські Філадельфії почали використовувати словосполучення "чорна п'ятниця" для опису хаосу.

Він виникав, коли велика кількість туристів з передмістя приїжджала до міста, щоб розпочати святковий шопінг і, в деякі роки, відвідати щорічний суботній футбольний матч між командами Navy Midshipman та Army Black Knits.

Величезний натовп створив головний біль для поліції, яка працювала довше, ніж зазвичай, оскільки мала справу з заторами на дорогах, аваріями, крадіжками в магазинах та іншими проблемами.

До речі, вперше словосполучення "Чорна п'ятниця" замайоріло в американському журналі про менеджмент. Фраза була вжита в контексті лікарняних працівників, які натомість відправлялися на закупівлю акційних товарів

Чорна п’ятниця у Філадельфії

Історично Чорна п'ятниця має ще одну конотацію, не пов'язану з шопінгом. У 1869 році фінансисти з Уолл-стріт Джей Гулд і Джим Фіск спробували захопити національний ринок золота на Нью-Йоркській золотій біржі, скупивши якомога більше дорогоцінного металу, з наміром підняти ціни до небес.

Що таке чорна п'ятниця (фото: GettyImages)

У п'ятницю, 24 вересня, втручання президента Улісса С. Гранта зруйнувало їхній план. Фондовий ринок миттєво обвалився, що призвело до банкрутства тисяч американців.