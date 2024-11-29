Черная пятница: история возникновения известнейшего дня скидок
Черная пятница - вероятно, наиболее ожидаемая дата для шопинга. Ведь в этот день можно легко найти много распродаж акционных товаров.
Об истории возникновения и традиции Черной пятницы рассказывает РБК-Украина (проект Styler)
Что такое черная пятница
Черная пятница (Black Friday) - это ежегодное событие, приходящееся на пятницу, после дня благодарности в США. День благодарения празднуют в четвертый четверг ноября, так что Черная пятница попадает на период с 23 по 29 ноября включительно.
Несмотря на то, что Черная пятница не принадлежит к официальным праздникам, многие берут выходной для закупки. Нередко магазины в этот день открываются раньше, а распродажи длятся около недели после даты Черной пятницы.
Как возникла черная пятница
Традиция распродаж в пятницу после Дня благодарения установилась в XIX веке. Это было обусловлено активностью покупателей в этот период, ведь близятся Рождество и Новый год.
Таким образом, магазины пытаются увеличить прибыль, поощряя большие праздничные скидки. Впрочем, скидки предлагаются не только супермаркетами, фирмами и даже компаниями с услугами.
Что такое черная пятница (фото: GettyImages)
Почему черную пятницу так называют
Существует несколько версий происхождения названия Черной пятницы.
Получение прибыли продавцами
Одна из наиболее популярных - обозначение прибыли, которую наконец-то получают предприятия после Дня благодарения, переходя из "красного" в "черное" - то есть, из убытков в прибыль.
Считается, что цвет связан с пастой, которой продавцы делали записи. В частности, банкротство и финансовые потери обозначали красным цветом, а прибыль - черным. Впрочем, это не единственная теория возникновения названия.
Массовые пробки
Более точное объяснение термина датируется началом 1960-х годов, когда полицейские Филадельфии начали использовать словосочетание "черная пятница" для описания хаоса.
Он возникал, когда большое количество туристов из пригорода приезжало в город, чтобы начать праздничный шопинг и в некоторые годы посетить ежегодный субботний футбольный матч между командами Navy Midshipman и Army Black Knits.
Огромная толпа создала головную боль для полиции, которая работала дольше обычного, поскольку имела дело с пробками на дорогах, авариями, кражами в магазинах и другими проблемами.
Кстати, впервые словосочетание "Черная пятница" взвилось в американском журнале о менеджменте. Фраза была применена в контексте больничных работников, которые отправлялись на закупку акционных товаров.
Черная пятница в Филадельфии
Исторически Черная пятница имеет еще одну коннотацию, не связанную с шоппингом. В 1869 году финансисты из Уолл-стрит Джей Гулд и Джим Фиск попытались захватить национальный рынок золота на Нью-Йоркской золотой бирже, скупив как можно больше драгоценного металла с намерением поднять цены до небес.
Что такое черная пятница (фото: GettyImages)
В пятницу, 24 сентября, вмешательство президента Улисса С. Гранта разрушило их план. Фондовый рынок мгновенно рухнул, что привело к банкротству тысяч американцев.
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При написании материала использовались следующие источники: Wikipedia, Encyclopedia Britannica.