7 веселих фактів про День подяки, про які ви навіть не замислювалися

Хто придумав на День подяки 28 листопада фарширувати індичку? Чому журавлиний соус такий популярний? Чи дійсно це сімейне свято і телевізор - нерозлучні?

Відповіді на ці та інші питання ви знайдете в добірці веселих фактів про одне з найулюбленіших сімейних свят в США від РБК-Україна (проект Styler).

Хто придумав на День подяки фарширувати індичку?

Фарширування індички на День подяки є однією з найстаріших американських традицій, яка походить з часу ранніх поселенців. Існує кілька теорій щодо того, хто став ініціатором цієї страви, але більшість вважає, що традиція з’явилася в Новій Англії в середині XVII століття.

Спочатку пілігрими, можливо, запозичили страву від місцевих індіанців, які використовували різні види наповнювачів для свого м’яса. Однією з перших згадок про фаршировану індичку є запис у книзі рецептів "Домогосподарка з Вірджинії" (англ. "The Virginia Housewife") 1824 року.

Ідея фарширувати птицю стала дуже популярною через її простоту та здатність зберігати вологу, що робить м’ясо більш соковитим. Протягом століть ця традиція лише укріплювалася, і сьогодні індичка з начинкою є невід’ємною частиною святкового столу в США.

Традиційна вечеря на День подяки (фото: Вікіпедія)

Свято, яке змінювало дати

День подяки не завжди святкується 4-го четверга листопада. У 1939 році президент Франклін Делано Рузвельт переніс свято на один тиждень раніше, щоб допомогти торговцям збільшити продажі до Різдва.

Цей крок спричинив справжній хаос, адже деякі штати не змогли адаптуватися до нової дати, і їхнє населення просто не святкувало цей день вчасно.

Індіанці не були на першому Дні подяки

Попри те, що День подяки традиційно асоціюється з пілігримами і індіанцями, на першому святі індіанці не були присутніми. Вони не тільки не їли індичок, але й свято виглядало зовсім по-іншому - на столі були олені, морепродукти та коржі з кукурудзи.

Індіанці не вважали свято святом "подяки", оскільки не мали такої традиції і навіть не святкували його в подальші роки.

Картина "Перший День подяки у Плімуті", 1914 р. (зображення: Вікіпедія)

Чому журавлиний соус такий популярний?

Журавлиний соус став важливою складовою страви на День подяки завдяки своїй поєднуваності з індичкою і здатності збалансувати смак страви. Традиція готувати соус з журавлини бере початок від корінних американців, які використовували цей плід для приготування різних страв.

У XVII столітті пілігрими почали використовувати журавлину для приготування соусів, які ідеально доповнювали індичку завдяки поєднанню кислинки з м’яким смаком м’яса.

Сьогодні журавлинний соус став практично обов'язковим атрибутом на святковому столі, адже він не тільки доповнює страви, але й символізує з'єднання різних культур.

Індичка (Turkey), яка стала символом країни

Хоча індичка насправді родом не з Туреччини, її так назвали через асоціацію з іншими птахами, які прибули в Європу через Туреччину.

Також цікаво, що однією з найбільших індичих ферм є в Міннесоті, штат, де вирощують понад 18% усіх індичок у США. І ще варто знати, що в США в цей день готують понад 46 мільйонів індичок, а продажі м'яса в цей період сягають рекордних висот.

Американська індичка (фото: Вікіпедія)

Можна побігати перед обідом

Ще одна кумедна традиція, яка набула популярності, - це так звані "Turkey Trots". Це спеціальні забіги, які проводяться по всій країні вранці на День подяки.

Тисячі людей беруть участь у таких заходах, щоб спалити калорії перед святковим обідом, і часом це забіги проходять з участю навіть домашніх тварин.

Ба більше, деякі організатори проводять конкурси на кращий костюм індички, що тільки додає святковому настрою.

Чи дійсно це сімейне свято і телевізор - нерозлучні?

День подяки є дуже важливим сімейним святом для американців, і це саме той день, коли родини збираються разом, щоб святкувати та ділитися моментами радості.

Однак телевізор дійсно став символом цього свята, адже для багатьох американців він є невід'ємною частиною святкового вечора. Зазвичай саме в цей день виводяться нові епізоди популярних шоу, а також транслюються спортивні події, такі як матчі NFL.

Спостереження за парадом Macy's також стало традицією для багатьох сімей. Після великого обіду, коли всі вже насолоджуються часом разом, телевізор стає головним атрибутом дозвілля.