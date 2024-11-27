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Без ярмарків і розваг. У Києві визначили правила святкування Нового року

Середа 27 листопада 2024 10:14
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Без ярмарків і розваг. У Києві визначили правила святкування Нового року Головна святкова ялинка України стоятиме на Софійській площі Києва (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Рада оборони Києва проголосувала за встановлення та облаштування головної новорічної ялинки на території Софійської площі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації (КМВА) у Telegram.

Зміст

Коли встановлять головну ялинку Києва та як надовго

Згідно з рішенням Ради оборони столиці, головна святкова ялинка Києва буде встановлена на території Софійської площі з 2 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року.

Уточнюється, що (як і в попередні роки) вона буде встановлена виключно за кошти меценатів - без залучення бюджетних грошей.

Крім того, на Софійській площі будуть облаштовані:

  • фотозони з QR-кодами благодійних фондів
  • два будиночки для реалізації виключно сувенірної продукції
  • туалетні модульні кабіни для відвідувачів локації (у т. ч. для осіб з інвалідністю)

Що відомо про організацію масових заходів

Усім суб'єктам господарювання Києва (незалежно від форми власності) Рада оборони рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят.

Тим часом у випадку організації таких святкових різдвяних і новорічних заходів у приміщеннях необхідно:

  • дотримуватись режиму обмеження використання електричної енергії
  • дотримуватись заходів безпеки
  • врахувати необхідність наявності укриття

Без ярмарків і розваг. У Києві визначили правила святкування Нового року

Допис КМВА (скриншот: t.me/VA_Kyiv)

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що цьогорічні Різдво та новорічні свята у столиці відбудуться:

  • без масових зібрань і заходів
  • без ярмарків і розваг
  • з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії

Хто обслуговуватиме головну ялинку й коли урочисте відкриття

Очільник столиці розповів, що головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Встановлять її коштом меценатів.

"Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами", - уточнив Кличко.

Він пояснив, що компанія візьме на себе:

  • монтажні роботи
  • демонтажні роботи
  • обслуговування ялинки

"Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо. Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День святого Миколая, 6 грудня", - наголосив мер міста.

Без ярмарків і розваг. У Києві визначили правила святкування Нового року

Допис Кличка (скриншот: t.me/vitaliy_klitschko)

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