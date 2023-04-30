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Черная ножка на рассаде исчезнет после этих процедур: самые простые лайфхаки

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Воскресенье 30 апреля 2023 07:49
Черная ножка на рассаде исчезнет после этих процедур: самые простые лайфхаки Как избавиться от черной ножки на рассаде (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Черная ножка на рассаде - настоящая беда для огородников. Это одна из самых распространенных проблем, из-за которой ростки перестают развиваться. Однако простые процедуры могут предотвратить это.

Полезными советами, которые помогут избавиться от черной ножки на рассаде, поделились на канале "Дом и приусадебный участок" в You Tube.

Почему возникает черная ножка на рассаде

"Черная ножка томатов знакома всем, кто выращивал рассаду. Это корневая гниль, внезапно проявляющаяся почернением корневой шейки и тем, что стебли "ложатся". Когда появляется черная ножка, защита оставшейся рассады становится насущной проблемой хозяина", - рассказывает эксперт.

Она объясняет, что эта болезнь вызвана грибами, споры которых есть в почве. Инфекция атакует ослабленное растение на корневой шейке. Часто болезнь активизируется на сеянцах, травмированных во время пикирования или пересадки в открытый грунт.

Основными факторами, провоцирующими появление черной ножки являются:

  • недостаточное освещение;
  • загущенные посадки;
  • высокая влажность (переувлажнение почвы);
  • переохлаждение почвы у корня (через полив холодной водой, холодные ночи).

Как предотвратить эту проблему

"Прежде всего нужно удалить все больные растения и самые близкие к ним здоровые, потому что инфекция передается от зараженных корней. Затем приступайте к спасению здоровых растений. Полейте раствором марганцовки и немного распушите землю вокруг стеблей", - советует эксперт.

Если рассада густо посеяна, сделайте отверстия в земле гвоздем или зубочисткой и засыпьте в них раскаленный песок (можно вермикулит перлит), который впитает лишнюю влагу.

Не поливайте, пока земля не подсохнет, тогда и возбудитель отступит. Для профилактики и после обнаружения черной ножки на рассаде нужно поливать зелень отваром луковой шелухи, готовить его как для крашанок.

Раньше мы рассказывали, чем поливать хилую рассаду, чтобы она стала крепкой и здоровой.

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