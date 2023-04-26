Чим підживлювати помідори, щоб швидше збирати плоди

Для отримання доброго врожаю помідорів важливий догляд і підживлення. Необхідно використовувати такі добрива для томатів, які будуть відповідати всім потребам рослини в певний період її розвитку.

Про це пише канал "Дача. Сад та Город" в Telegram .

Які добрива необхідні

Для повноцінного зростання помідорів потрібні такі добрива:

Азот - нарощування вегетативної маси (стеблів, листя);

Фосфор - розвиток кореневої системи, прискорення цвітіння і дозрівання плодів, стійкість до несприятливих умов;

Калій - утворення зав'язей, яскраве фарбування плодів, виражений смак, товарний вигляд, а також стійкість до хвороб;

Бор - дає велику врожайність.

Листя пожовтіло

Експерти кажуть, якщо в розсади томатів почало жовтіти листя, то не вистачає азоту.

У цьому випадку рослину обприскують розчином сечовини або аміачної селітри.

Швидко потемніло листя

При нестачі фосфору листя починає темніти, краї загортаються всередину, прожилки на листі набувають фіолетового відтінку.

Лікується фосфорне голодування застосуванням фосфорних добрив (суперфосфат, монофосфат калію).

Кучеряве листя

Якщо рослині не вистачає калію, то томати формують кучеряве листя. На старому листі з'являється опік, після чого листові пластини висихають та розсипаються.

Врятувати рослину можна, якщо вчасно підживити золою, сульфатом калію або калімагнезією.