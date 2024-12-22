У чому зустрічати Різдво і Новий рік 2025: образи зі штанами за знаками Зодіаку
Новий рік - це час магії та змін, і щоб залучити удачу і радість у прийдешньому році, потрібно вибрати відповідне вбрання. Можна приглянути сукні залежно від знака Зодіаку або ж вибрати зручні образи зі штанами та джинсами.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які штани вдягнути на свято залежно від знака Зодіаку.
Овен
Образ: Штани з високою талією, яскраві або з принтом, ідеально підкреслять впевненість і динамічність Овна. Поєднуйте з відвертим топом або коротким жакетом з яскравими акцентами.
Колір: Червоний, жовтогарячий.
Взуття: Стильні ботильйони або туфлі на підборах.
Телець
Образ: Тельці люблять комфорт і розкіш, тому для них підійдуть штани з оксамиту або шовку, з м'якими лініями. Поєднуйте з елегантним светром або топом.
Колір: Смарагдовий, темно-бордовий.
Взуття: Класичні туфлі на низьких підборах або черевики.
Близнюки
Образ: Для Близнюків ідеально підійдуть штани з цікавими деталями - наприклад, з розрізами або в незвичних кольорах. Поєднуйте з модним верхом, наприклад, з асиметричним топом.
Колір: Блакитний, фіолетовий.
Взуття: Легкі ботильйони або стильні кросівки.
Рак
Образ: Раки полюбляють затишок і романтизм, тому для них пасуватимуть штани з м'якою тканиною, як-от шифон чи кашемір, з широкими штанинами. Поєднуйте із затишним светром або жакетом.
Колір: Пастельні відтінки, блакитний, сріблястий.
Взуття: Елегантні туфлі або балетки.
Що вдягнути на Різдво і Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)
Лев
Образ: Леви обожнюють яскравість і увагу, тому вони виберуть штани з яскравими акцентами - наприклад, з паєтками або металевим ефектом. Поєднуйте з топом із відкритими плечима або шикарним жакетом.
Колір: Золотий, чорний, насичені відтінки.
Взуття: Високі підбори або стильні чоботи.
Діва
Образ: Діви віддають перевагу стриманому, але елегантному стилю. Для них підійдуть штани класичного крою, такі як штани-слім з якісних матеріалів, наприклад, вовни або твіду.
Колір: Нейтральні відтінки: сірий, чорний, темно-синій.
Взуття: Класичні туфлі або лофери.
Терези
Образ: Терези обожнюють гармонію і вишуканість. Для них ідеально підійдуть штани з плісируванням або зі стильним принтом. Поєднуйте з елегантним топом з рюшами або блузкою.
Колір: Пастельні тони, світло-блакитний, рожевий.
Взуття: Туфлі на підборах або стильні черевики.
Скорпіон
Образ: Скорпіони віддають перевагу темним, загадковим образам. Штани зі шкіри або з металевими вставками підкреслять їхній сильний характер. Поєднуйте з чорною блузкою або топом з глибоким вирізом.
Колір: Чорний, темно-фіолетовий, бордовий.
Взуття: Високі чоботи або ботильйони.
Що вдягнути на Різдво і Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)
Стрілець
Образ: Стрільці полюбляють свободу й експериментують із модою. Штани незвичного крою або яскравим принтом будуть чудовим вибором. Поєднуйте з яскравим топом або светром.
Колір: Яскраві відтінки - фіолетовий, помаранчевий.
Взуття: Стильні сандалі або черевики.
Козеріг
Образ: Козероги віддають перевагу строгим і практичним образам. Штани з високою талією і класичний крій ідеально підійдуть для них. Поєднуйте з класичним светром або сорочкою.
Колір: Темно-синій, сірий, чорний.
Взуття: Класичні туфлі або черевики.
Водолій
Образ: Водолії полюбляють нестандартні та оригінальні речі. Для них підійдуть штани незвичного крою або декоративними елементами. Поєднуйте з вишуканим топом або блузкою.
Колір: Металеві відтінки, сірий, бірюзовий.
Взуття: Стильні ботильйони або платформи.
Риби
Образ: Риби віддають перевагу романтичному і легкому стилю. Штани з м'яких тканин, такі як шовк або шифон, ідеально підійдуть для них. Поєднуйте з легким топом або блузкою з рюшами.
Колір: Пастельні тони - ніжно-блакитний, рожевий, бузковий.
Взуття: Елегантні туфлі або балетки.
Що вдягнути на Різдво і Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)
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