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В чем встречать Рождество и Новый год 2025: образы с брюками по знакам Зодиака

Воскресенье 22 декабря 2024 20:00
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В чем встречать Рождество и Новый год 2025: образы с брюками по знакам Зодиака Мода на Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

Новый год - это время волшебства и перемен, и чтобы привлечь удачу и радость в наступающем году, нужно выбрать соответствующий наряд. Можно присмотреть платья в зависимости от знака Зодиака или же выбрать удобные образы с брюками и джинсами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие штаны надеть праздник в зависимости от знака Зодиака.

Овен

Образ: Брюки с высокой талией, яркие или с принтом, идеально подчеркнут уверенность и динамичность Овна. Сочетайте с облегающим топом или коротким жакетом с яркими акцентами.

Цвет: Красный, огненно-оранжевый.

Обувь: Стильные ботильоны или туфли на каблуке.

Телец

Образ: Тельцы любят комфорт и роскошь, поэтому для них подойдут брюки из бархата или шелка, с мягкими линиями. Сочетайте с элегантным свитером или топом.

Цвет: Изумрудный, темно-бордовый.

Обувь: Классические туфли на низком каблуке или ботинки.

Близнецы

Образ: Для Близнецов идеально подойдут брюки с интересными деталями - например, с разрезами или в необычных цветах. Сочетайте с модным верхом, например, с асимметричным топом.

Цвет: Голубой, фиолетовый.

Обувь: Легкие ботильоны или стильные кроссовки.

Рак

Образ: Раки любят уют и романтизм, поэтому для них подойдут брюки с мягкой тканью, такие как шифон или кашемир, с широкими штанинами. Сочетайте с уютным свитером или жакетом.

Цвет: Пастельные оттенки, голубой, серебристый.

Обувь: Элегантные туфли или балетки.

В чем встречать Рождество и Новый год 2025: образы с брюками по знакам Зодиака

Что надеть на Рождество и Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)

Лев

Образ: Львы обожают яркость и внимание, поэтому они выберут брюки с яркими акцентами - например, с пайетками или металлическим эффектом. Сочетайте с топом с открытыми плечами или шикарным жакетом.

Цвет: Золотой, черный, насыщенные оттенки.

Обувь: Высокие каблуки или стильные сапоги.

Дева

Образ: Девы предпочитают сдержанный, но элегантный стиль. Для них подойдут брюки классического кроя, такие как брюки-слим из качественных материалов, например, шерсти или твида.

Цвет: Нейтральные оттенки: серый, черный, темно-синий.

Обувь: Классические туфли или лоферы.

Весы

Образ: Весы обожают гармонию и изысканность. Для них идеально подойдут брюки с плиссировкой или со стильным принтом. Сочетайте с элегантным топом с рюшами или блузкой.

Цвет: Пастельные тона, светло-голубой, розовый.

Обувь: Туфли на каблуке или стильные ботинки.

Скорпион

Образ: Скорпионы предпочитают темные, загадочные образы. Брюки из кожи или с металлическими вставками подчеркнут их сильный характер. Сочетайте с черной блузкой или топом с глубоким вырезом.

Цвет: Черный, темно-фиолетовый, бордовый.

Обувь: Высокие сапоги или ботильоны.

В чем встречать Рождество и Новый год 2025: образы с брюками по знакам Зодиака

Что надеть на Рождество и Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)

Стрелец

Образ: Стрельцы любят свободу и экспериментируют с модой. Брюки с необычным кроем или ярким принтом будут отличным выбором. Сочетайте с ярким топом или свитером.

Цвет: Яркие оттенки - фиолетовый, оранжевый.

Обувь: Стильные сандалии или ботинки.

Козерог

Образ: Козероги предпочитают строгие и практичные образы. Брюки с высокой талией и классический крой идеально подойдут для них. Сочетайте с классическим свитером или рубашкой.

Цвет: Темно-синий, серый, черный.

Обувь: Классические туфли или ботинки.

Водолей

Образ: Водолеи любят нестандартные и оригинальные вещи. Для них подойдут брюки с необычным кроем или декоративными элементами. Сочетайте с изысканным топом или блузкой.

Цвет: Металлические оттенки, серый, бирюзовый.

Обувь: Стильные ботильоны или платформы.

Рыбы

Образ: Рыбы предпочитают романтичный и легкий стиль. Брюки из мягких тканей, такие как шелк или шифон, идеально подойдут для них. Сочетайте с летящим топом или блузкой с рюшами.

Цвет: Пастельные тона - нежно-голубой, розовый, сиреневый.

Обувь: Элегантные туфли или балетки.

В чем встречать Рождество и Новый год 2025: образы с брюками по знакам Зодиака

Что надеть на Рождество и Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)

Ранее мы сделали подборку стильных образов на Новый год с красными платьями.

Также почитайте про домашние образы на Новый год для каждого знака Зодиака.

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