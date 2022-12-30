У чому зустрічати рік Чорного Водяного Кролика: який колір потрібний кожному знаку Зодіаку

Овен

Овни люблять бути у центрі уваги й новорічна ніч винятком не стане. Їм варто звернути увагу на незвичайне вбрання: з незвичайним кроєм, глибокими вирізами, відкритою спиною. При виборі вбрання потрібно віддавати перевагу відтінкам червоного, бордового, білого. Додайте золотих аксесуарів і не бійтеся сміливих експериментів.

Телець

Вам підійдуть приглушені відтінки спокійних тонів, зверніть увагу на тканини атласні. Кольори: коричневий, золотий, бежевий, ніжно-рожевий. Можна використовувати у новорічному образі поєднання цих відтінків.

Близнюки

Близнюкам рекомендується вибирати для зустрічі Нового року комфортний образ. Кольори: білий, сріблястий та блакитний. Можна вибрати вбрання з декором з паєток або страз. Зверніть увагу на оксамитові піджаки, комбінезони-максі та плаття-піджак.

Рак

Ракам рекомендується вибрати більш класичний образ, без рюшів та воланів. Кольори: сріблястий, смарагдовий, рожевий, золотий.

Лев

А ось Левам, які не можуть без уваги, підійдуть вбрання з паєтками та стразами. Кольори: чорний, білий, синій. Доповнять образ великі золотаві аксесуари. Пам'ятайте, що все добре в міру.

Діва

Щоб 2023 приніс вам достаток і став вдалим, ваші кольори для новорічної ночі: бежевий, білий, ніжно-рожевий. Це можуть сукні або костюми з вельвету або будь-якої іншої тканини, яка приємна на дотик. Як додаток вибирайте прикраси зі срібла чи білого золота.

Терези

Рекомендується для Нового року вибрати класичний варіант одягу - брючний костюм чи сукню міді. Поєднання – тон білого або темно-синього кольору, зверніть увагу на аксесуари золотистих кольорів. Прикраси на волосся - з паєток, обручі або діадему.

Скорпіон

Ваші кольори – чорний та червоний. Ваш стиль – провокаційний, і в новорічну ніч, у тому числі. Важливо пам'ятати, що образ має бути без гострих предметів у гардеробі – Кролику це не сподобається. Експериментуйте з образом – поєднуйте атласну майку з мереживом та костюмом, сукню-міді з піджаком з оксамиту та шкіряними вставками.

Стрілець

У новорічну ніч вам підійдуть глибокі кольори темних відтінків – синій, фіолетовий. Саме вони принесуть успіх Стрільцям у 2023 році. Зверніть увагу на вбрання з відкритою спиною. Маленька сумочка зі стразами чудово доповнить образ.

Козеріг

Класика завжди в моді та новорічна ніч – не виняток. Сукню краще вибрати поєднання чорного та золотистого відтінків, зверніть увагу на фасон з відкритими плечима. Волосся краще зібрати та підібрати красиві сережки. Прикраси - золотисті кольори або чорні сережки з елементами золота.

Водолій

Ваша палітра у новорічну ніч має бути світлою – білий колір або відтінки бежевого. Зверніть увагу на незвичайні аксесуари. Вибирайте сріблясті відтінки та натуральне каміння темних кольорів.

Риби

Зустрічати новий рік Рибам краще у комфортному вбранні – м'які тканини, об'ємні светри, штани палаццо. Для образу вибирайте сталеві відтінки, синій та фіолетовий.