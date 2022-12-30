В чем встречать год Черного Водяного Кролика: какой цвет нужен каждому знаку Зодиака

Овен

Овны любят быть в центре внимания и новогодняя ночь исключением не станет. Им стоит обратить внимание на необычные наряды: с необычным кроем, глубокими вырезами, открытой спиной. При выборе наряда нужно отдавать предпочтение оттенками красного, бордового, белого. Добавьте золотых аксессуаров и не бойтесь смелых экспериментов.

Телец

Вам подойдут приглушенные оттенки спокойных тонов, обратите внимание на атласные ткани. Цвета: коричневый, золотой, бежевый, нежно-розовый. Можно использовать в новогоднем образе сочетание этих оттенков.

Близнецы

Близнецам рекомендуется выбирать для встречи Нового года комфортный образ. Цвета: белый, серебристый и голубой. Можно выбрать наряды с декором из пайеток или страз. Обратите внимание на бархатные пиджаки, комбинезоны-макси и платье-пиджак.

Рак

Ракам рекомендуется выбрать более классический образ, без рюшей и воланов. Цвета: серебристы, изумрудный, розовый, золотой.

Лев

А вот Львам, которые не могут без внимания, подойдут наряды с пайетками и стразами. Цвета: черный, белый, синий. Дополнят образ крупные золотистые аксессуары. Помните, что все хорошо в меру.

Дева

Чтобы 2023 год принес вам достаток и стал удачным, ваши цвета для новогодней ночи: бежевый, белый, нежно-розовый. Это могут платья или костюмы из вельвета или любой другой ткани, которая приятная на ощупь. В качестве дополнения выбирайте украшения из серебра или белого золота.

Весы

Рекомендуется для Нового года выбрать классический вариант одежды - брючный костюм или платье миди. Сочетания - тон белого или темно-синего цвета, обратите внимания на аксессуары золотистых цветов. Украшения на волосы - из пайеток, обручи или диадема.

Скорпион

Ваши цвета - черный и красный. Ваш стиль - провокационный, и в новогоднюю ночь, в том числе. Важно помнить, что образ должен быть без острых предметов в гардеробе - Кролику это не понравится. Экспериментируйте с образом - сочетайте атласную майку с кружевом и костюмом, платье-миди с пиджаком из бархата и кожаными вставками.

Стрелец

В новогоднюю ночь вам подойдут глубокие цвета темных оттенков - синий, фиолетовый. Именно они принесут удачу Стрельцам в 2023 году. Обратите внимание на наряды с открытой спиной. Маленькая сумочка со стразами прекрасно дополнит образ.

Козерог

Классика всегда в моде и новогодняя ночь - не исключение. Платье лучше выбрать сочетания черного и золотистого оттенков, обратите внимание на фасон с открытыми плечами. Волосы лучше собрать и подобрать красивые серьги. Украшения - золотистого цвета или черные серьги с элементами золота.

Водолей

Ваша палитра в новогоднюю ночь должна быть светлой - белый цвет или оттенки бежевого. Обратите внимание на необычные аксессуары. Выбирайте серебристые оттенки и натуральные камни темных цветов.

Рыбы

Встречать новый год Рыбам лучше в комфортном наряде - мягкие ткани, объемные свитера, брюки палаццо. Для образа выбирайте стальные оттенки, синий и фиолетовый.