У чому зустрічати Новий рік 2025: Джамала, колишня Остапчука та дружина Решетніка показали образи з джинсами

Для Нового року 2025 вбрання має бути не тільки стильним, а й відповідати святковій атмосфері. Важливо зважати на те, як саме пройде ваше святкування: офіційне, сімейне, дружнє чи корпоративне. Дехто віддає перевагу сукням чи спідницям з паєтками , а інші хочуть відчувати комфорт.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які образи українських зірок з джинсами можна взяти собі на замітку для святкування новорічної ночі.

Христина Решетнік

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка Христина слідкує за модними трендами та часто для святкових заходів обирає розкішні сукні та костюми. Однак для сімейного святкування багатодітна мама обрала стильний, але водночас зручний лук із джинсами.

Христина продемонструвала, що блакитні джинси та біла вишиванка - ідеальне поєднання для святкування Різдва чи Нового року. Доповнити образ можна прикрасами, а також легким макіяжем.

Христина Решетнік у джинсах і вишиванці (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Джамала

Українська співачка, переможниця "Євробачення-2016" Джамала часто обирає для повсякденних луків широкі штани та джинси.

Цього разу артистка обрала сірі джинси, футболку і картату сорочку. Доповнити образ Джамала вирішила стильними черевиками челсі на грубій підошві та шапкою. Такий лук підійде для святкування Нового року з друзями на дачі або вдома.

Скриншот (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Христина Горняк

Колишня дружина Володимира Остапчука, нотаріуска і блогерка Христина Горняк часто показує трендові образи як на кожен день, так і для святкових заходів та виходу у світ.

Для нового лука Горняк обрала сині джинси, білий гольф-водолазку і сорочку з еко-шкіри з акцентною бахромою на плечах. Такий варіант новорічного образу можна доповнити як туфлями-човниками, так і грубими черевиками на шнурівці.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

З чим ще можна поєднувати джинси на Новий рік

Модний стиль бохо

Джинси : вільного крою, з бахромою або вишивкою.

: вільного крою, з бахромою або вишивкою. Топ : довга туніка з етнічним принтом.

: довга туніка з етнічним принтом. Взуття : сандалі на низькому ходу або чоботи до коліна.

: сандалі на низькому ходу або чоботи до коліна. Аксесуари: довгі прикраси, широкий пояс.

Мінімалізм із білою сорочкою

Джинси : чорні або темні з високою талією.

: чорні або темні з високою талією. Сорочка : біла сорочка з коротким рукавом або оверсайз.

: біла сорочка з коротким рукавом або оверсайз. Взуття : лаконічні туфлі або ботильйони.

: лаконічні туфлі або ботильйони. Аксесуари: маленька сумка і лаконічні прикраси.

Елегантний стиль із корсетом

Джинси : темні, які ідеально сидять на фігурі.

: темні, які ідеально сидять на фігурі. Верх : корсет з еко-шкіри або атласу.

: корсет з еко-шкіри або атласу. Взуття : туфлі на підборах.

: туфлі на підборах. Аксесуари: класичні сережки та кольє, клатч.

Щоб образ мав гармонійний вигляд, важливо, щоб корсет не перевантажував вбрання, а джинси створювали баланс. Комбінувати їх можна як з елегантними, так і з більш розслабленими деталями, залежно від того, який стиль вам ближчий.

Джинси та корсет (фото: instagram.com/kel.in.ua)