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З чим носити спідницю з паєтками: стилістка показала ідеї стильних образів на Різдво та кожен день

Середа 25 грудня 2024 07:15
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З чим носити спідницю з паєтками: стилістка показала ідеї стильних образів на Різдво та кожен день Образи зі спідницею на Різдво і Новий рік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Олена Шевченко

На Різдво і Новий рік багато модниць шукають одяг з яскравими акцентами, наприклад, це можуть бути сукні та спідниці з паєтками. З ними можна скласти стильний образ на свято, а також інтегрувати в повсякденний гардероб.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, які образи скласти зі спідницею з паєтками.

"Усі активно готуються до свят і, напевно, склали святкові образи з яскравими спідницями в паєтках. І тут постає питання: що робити з цим блиском після свят? Залишити в шафі до наступного Нового року? Зовсім ні! Я вам покажу, як інтегрувати паєтки в повсякденне життя", - зазначила стилістка.

З чим носити спідницю з паєтками: стилістка показала ідеї стильних образів на Різдво та кожен день

Спідниця з паєтками (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Головний секрет образів з такими спідницями - це баланс. Спідниця з паєтками має блискучу, об'ємну фактуру, тому її слід врівноважити чимось матовим і нейтральним.

Це можуть бути:

  • однотонна футболка
  • щільний кардиган або светр
  • піджак із чіткими лініями
  • худі для розслабленого образу
  • взуття - тільки просте і мінімалістичне (лофери, кеди, босоніжки на невеликих підборах).

З чим носити спідницю з паєтками: стилістка показала ідеї стильних образів на Різдво та кожен день

Як носити спідницю з паєтками (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Спідниця з паєтками і топ, футболка або майка

Це ідеальне вбрання для вечірок, новорічних свят або інших урочистих заходів. Обирайте модель міні або міді з паєтками, яка блищить на світлі, створюючи яскравий акцент. Доповніть образ однотонним чорним або білим топом, щоб збалансувати яскравість спідниці.

З чим носити спідницю з паєтками: стилістка показала ідеї стильних образів на Різдво та кожен день

Спідниця з паєтками з однотонним верхом (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Спідниця з паєтками та піджак

Це стильне поєднання, яке ідеально підходить як для вечірок, коктейльних заходів, так і для більш формальних зустрічей або офісних буднів. Підберіть класичний піджак чорного, темно-синього або коричневого відтінку, щоб створити елегантний і стильний образ. Обирайте піджак із чіткими лініями, щоб збалансувати яскравість паєток. Можна доповнити образ стильними туфлями на підборах.

З чим носити спідницю з паєтками: стилістка показала ідеї стильних образів на Різдво та кожен день

Спідниця з паєтками і піджак (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Спідниця з паєтками та худі або світшот

Незвичне поєднання - спідниця з паєтками та худі. Таке вбрання ідеально підходить для створення образу з елементами вуличного стилю або для вечірок із невимушеною атмосферою. Підберіть просте однотонне худі, наприклад, чорного або сірого кольору. Це створить ефект контрасту між блиском спідниці та затишком худі. Такий образ можна доповнити стильними кросівками або ботильйонами.

З чим носити спідницю з паєтками: стилістка показала ідеї стильних образів на Різдво та кожен деньЗ чим носити спідницю з паєтками: стилістка показала ідеї стильних образів на Різдво та кожен день

Спідниця з паєтками та худі (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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