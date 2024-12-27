В чем встречать Новый год 2025: Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсами
Для Нового года 2025 наряд должен быть не только стильным, но и соответствовать праздничной атмосфере. Важно учитывать, как именно пройдет ваше празднование: официальное, семейное, дружеское или корпоративное. Некоторые предпочитают платья или юбки с пайетками, а другие хотят чувствовать комфорт.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие образы украинских звезд с джинсами можно взять себе на заметку для празднования новогодней ночи.
Кристина Решетник
Супруга украинского телеведущего Григория Решетника Кристина следит за модными трендами и часто для праздничных мероприятий выбирает роскошные платья и костюмы. Однако для семейного празднования многодетная мама выбрала стильный, но в то же время удобный лук с джинсами.
Кристина продемонстрировала, что голубые джинсы и белая вышиванка - идеальное сочетание для празднования Рождества или Нового года. Дополнить образ можно украшениями, а также легким макияжем.
Кристина Решетник в джинсах и вышиванке (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Джамала
Украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала часто выбирает для повседневных луков широкие брюки и джинсы.
На этот раз артистка выбрала серые джинсы, футболку и клетчатую рубашку. Дополнить образ Джамала решила стильными ботинками челси на грубой подошве и шапкой. Такой лук подойдет для празднования Нового года с друзьями на даче или дома.
Скриншот (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Кристина Горняк
Бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк часто показывает трендовые образы как на каждый день, так и для праздничных мероприятий и выхода в свет.
Дл нового лука Горняк выбрала синие джинсы, белую гольф-водолазку и рубашку из эко-кожи с акцентной бахромой на плечах. Такой вариант новогоднего образа можно дополнить как туфлями-лодочками, так и грубыми ботинками на шнуровке.
Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
С чем еще можно сочетать джинсы на Новый год
Модный стиль бохо
- Джинсы: свободного кроя, с бахромой или вышивкой.
- Топ: длинная туника с этническим принтом.
- Обувь: сандалии на низком ходу или сапоги до колена.
- Аксессуары: длинные украшения, широкий пояс.
Минимализм с белой рубашкой
- Джинсы: черные или темные с высокой талией.
- Рубашка: белая рубашка с коротким рукавом или оверсайз.
- Обувь: лаконичные туфли или ботильоны.
- Аксессуары: маленькая сумка и лаконичные украшения.
Элегантный стиль с корсетом
- Джинсы: темные, идеально сидящие на фигуре.
- Верх: корсет из эко-кожи или атласа.
- Обувь: туфли на каблуке.
- Аксессуары: классические серьги и колье, клатч.
Чтобы образ выглядел гармонично, важно, чтобы корсет не перегружал наряд, а джинсы создавали баланс. Комбинировать их можно как с элегантными, так и с более расслабленными деталями, в зависимости от того, какой стиль вам ближе.
Джинсы и корсет (фото: instagram.com/kel.in.ua)