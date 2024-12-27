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В чем встречать Новый год 2025: Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсами

Пятница 27 декабря 2024 07:15
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В чем встречать Новый год 2025: Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсами Кристина Решетник, Джамала и Кристина Горняк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Для Нового года 2025 наряд должен быть не только стильным, но и соответствовать праздничной атмосфере. Важно учитывать, как именно пройдет ваше празднование: официальное, семейное, дружеское или корпоративное. Некоторые предпочитают платья или юбки с пайетками, а другие хотят чувствовать комфорт.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие образы украинских звезд с джинсами можно взять себе на заметку для празднования новогодней ночи.

Кристина Решетник

Супруга украинского телеведущего Григория Решетника Кристина следит за модными трендами и часто для праздничных мероприятий выбирает роскошные платья и костюмы. Однако для семейного празднования многодетная мама выбрала стильный, но в то же время удобный лук с джинсами.

Кристина продемонстрировала, что голубые джинсы и белая вышиванка - идеальное сочетание для празднования Рождества или Нового года. Дополнить образ можно украшениями, а также легким макияжем.

В чем встречать Новый год 2025: Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсамиВ чем встречать Новый год 2025: Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсами

Кристина Решетник в джинсах и вышиванке (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Джамала

Украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала часто выбирает для повседневных луков широкие брюки и джинсы.

На этот раз артистка выбрала серые джинсы, футболку и клетчатую рубашку. Дополнить образ Джамала решила стильными ботинками челси на грубой подошве и шапкой. Такой лук подойдет для празднования Нового года с друзьями на даче или дома.

В чем встречать Новый год 2025: Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсами

Скриншот (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Кристина Горняк

Бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк часто показывает трендовые образы как на каждый день, так и для праздничных мероприятий и выхода в свет.

Дл нового лука Горняк выбрала синие джинсы, белую гольф-водолазку и рубашку из эко-кожи с акцентной бахромой на плечах. Такой вариант новогоднего образа можно дополнить как туфлями-лодочками, так и грубыми ботинками на шнуровке.

В чем встречать Новый год 2025: Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсами

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

С чем еще можно сочетать джинсы на Новый год

Модный стиль бохо

  • Джинсы: свободного кроя, с бахромой или вышивкой.
  • Топ: длинная туника с этническим принтом.
  • Обувь: сандалии на низком ходу или сапоги до колена.
  • Аксессуары: длинные украшения, широкий пояс.

Минимализм с белой рубашкой

  • Джинсы: черные или темные с высокой талией.
  • Рубашка: белая рубашка с коротким рукавом или оверсайз.
  • Обувь: лаконичные туфли или ботильоны.
  • Аксессуары: маленькая сумка и лаконичные украшения.

Элегантный стиль с корсетом

  • Джинсы: темные, идеально сидящие на фигуре.
  • Верх: корсет из эко-кожи или атласа.
  • Обувь: туфли на каблуке.
  • Аксессуары: классические серьги и колье, клатч.

Чтобы образ выглядел гармонично, важно, чтобы корсет не перегружал наряд, а джинсы создавали баланс. Комбинировать их можно как с элегантными, так и с более расслабленными деталями, в зависимости от того, какой стиль вам ближе.

В чем встречать Новый год 2025: Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсамиВ чем встречать Новый год 2025: Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсами

Джинсы и корсет (фото: instagram.com/kel.in.ua)

Ранее Надя Дорофеева показала, как выглядит самая модная обувь на зиму-2025.

Также Кароль, Ризатдинова, Ребрик и жена Павлика показали праздничные образы на Новый год.

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