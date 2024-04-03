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Чому на язику виникає білий наліт і коли треба обов'язково звернутись до лікаря

Про що свідчить білий наліт на язику (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Білий наліт на язику найчастіше люди помічають вранці, коли чистять зуби. Причин його виникнення багато і не завжди це є серйозним симптомом. Втім, за деяких обставин все-таки варто проконсультуватись із лікарем.

Про те, чому виникає білий наліт на язику, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гастроентеролога Євгенії Белінської в Instagram.

Про що може свідчити білий наліт на язику

"Зазвичай ми можемо вважати нормою язик блідо-рожевого кольору з незначним білим або жовтуватим нальотом, який найбільш помітним є зранку. Вночі, коли ми спимо, продукується менше слини, а отже в ротовій порожнині менше лізоциму - компоненту слини, який має антибактеріальний ефект, і мікроорганізми, які знаходяться в ротовій порожнині, мають більше шансів до розмноження. От звідси й з'являється наліт", - говорить лікар.

Белінська пояснює, що наліт на язиці може зʼявлятись під час прийому деяких ліків - препарати вісмуту, рідкі або таблетовані форми препаратів заліза, антибіотики і тут колір може варіювати від білого до жовтого і навіть темно-коричневого.

Білий наліт може зʼявлятись при:

  • поганій гігієні ротової порожнини
  • зневодненні
  • палінні та надмірному вживанні алкоголю
  • порушенні носового дихання та як наслідок - дихання ротом
  • при вживанні мʼякої чи подрібненої їжі (таке харчування не сприяє видаленню змертвілих клітин з поверхні язика)
  • механічному подразненні (стоматологічні маніпуляції, носіння брекетів, коронок)
  • лихоманці
  • імуносупресивних та онкологічних захворюваннях
  • лейкоплакії язика
  • кандидозі ротової порожнини
  • запальних захворюваннях як шлунково-кишкового тракту, так і інших органів та систем

Коли треба звертатись до лікаря через білий наліт на язику:

  • наліт масивний та не очищається
  • наявний біль чи відчуття печіння/набряку язика
  • скарги з боку інших органів та систем

 

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