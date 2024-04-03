Почему на языке возникает белый налет и когда нужно обязательно обратиться к врачу

Белый налет на языке чаще всего люди замечают по утрам, когда чистят зубы. Причин его возникновения много и не всегда это является серьезным симптомом. Но при некоторых обстоятельствах все же стоит проконсультироваться с врачом.
О том, почему возникает белый налет на языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гастроэнтеролога Евгении Белинской в Instagram.
"Обычно мы можем считать нормой язык бледно-розового цвета с незначительным белым или желтоватым налетом, который наиболее заметен утром. Ночью, когда мы спим, продуцируется меньше слюны, а следовательно в полости рта меньше лизоцима - компонента слюны, который имеет антибактериальный эффект, и микроорганизмы, которые находятся в полости рта, имеют больше шансов к размножению. Вот отсюда и появляется налет", - говорит врач.
Белинская объясняет, что налет на языке может появляться во время приема некоторых лекарств - препараты висмута, жидкие или таблетированные формы препаратов железа, антибиотики и цвет может варьировать от белого до желтого и даже темно-коричневого.
Белый налет может появляться при:
Когда нужно обращаться к врачу из-за белого налета на языке:
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