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Почему на языке возникает белый налет и когда нужно обязательно обратиться к врачу

О чем свидетельствует белый налет на языке (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Белый налет на языке чаще всего люди замечают по утрам, когда чистят зубы. Причин его возникновения много и не всегда это является серьезным симптомом. Но при некоторых обстоятельствах все же стоит проконсультироваться с врачом.

О том, почему возникает белый налет на языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гастроэнтеролога Евгении Белинской в Instagram.

О чем может свидетельствовать белый налет на языке

"Обычно мы можем считать нормой язык бледно-розового цвета с незначительным белым или желтоватым налетом, который наиболее заметен утром. Ночью, когда мы спим, продуцируется меньше слюны, а следовательно в полости рта меньше лизоцима - компонента слюны, который имеет антибактериальный эффект, и микроорганизмы, которые находятся в полости рта, имеют больше шансов к размножению. Вот отсюда и появляется налет", - говорит врач.

Белинская объясняет, что налет на языке может появляться во время приема некоторых лекарств - препараты висмута, жидкие или таблетированные формы препаратов железа, антибиотики и цвет может варьировать от белого до желтого и даже темно-коричневого.

Белый налет может появляться при:

  • плохой гигиене полости рта
  • обезвоживание
  • курении и чрезмерном употреблении алкоголя
  • нарушении носового дыхания и как следствие - дыхание ртом
  • при употреблении мягкой или измельченной пищи (такое питание не способствует удалению омертвевших клеток с поверхности языка)
  • механическом раздражении (стоматологические манипуляции, ношение брекетов, коронок)
  • лихорадки
  • иммуносупрессивных и онкологических заболеваниях
  • лейкоплакии языка
  • кандидозе полости рта
  • воспалительных заболеваниях как желудочно-кишечного тракта, так и других органов и систем

Когда нужно обращаться к врачу из-за белого налета на языке:

  • налет массивный и не очищается
  • боль или чувство жжения/отека языка
  • жалобы со стороны других органов и систем

 

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