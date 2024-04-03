Почему на языке возникает белый налет и когда нужно обязательно обратиться к врачу

О чем может свидетельствовать белый налет на языке

"Обычно мы можем считать нормой язык бледно-розового цвета с незначительным белым или желтоватым налетом, который наиболее заметен утром. Ночью, когда мы спим, продуцируется меньше слюны, а следовательно в полости рта меньше лизоцима - компонента слюны, который имеет антибактериальный эффект, и микроорганизмы, которые находятся в полости рта, имеют больше шансов к размножению. Вот отсюда и появляется налет", - говорит врач.

Белинская объясняет, что налет на языке может появляться во время приема некоторых лекарств - препараты висмута, жидкие или таблетированные формы препаратов железа, антибиотики и цвет может варьировать от белого до желтого и даже темно-коричневого.

Белый налет может появляться при:

плохой гигиене полости рта

обезвоживание

курении и чрезмерном употреблении алкоголя

нарушении носового дыхания и как следствие - дыхание ртом

при употреблении мягкой или измельченной пищи (такое питание не способствует удалению омертвевших клеток с поверхности языка)

механическом раздражении (стоматологические манипуляции, ношение брекетов, коронок)

лихорадки

иммуносупрессивных и онкологических заболеваниях

лейкоплакии языка

кандидозе полости рта

воспалительных заболеваниях как желудочно-кишечного тракта, так и других органов и систем

Когда нужно обращаться к врачу из-за белого налета на языке: