Чому на язику виникає білий наліт і коли треба обов'язково звернутись до лікаря

Білий наліт на язику найчастіше люди помічають вранці, коли чистять зуби. Причин його виникнення багато і не завжди це є серйозним симптомом. Втім, за деяких обставин все-таки варто проконсультуватись із лікарем.

Про те, чому виникає білий наліт на язику, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гастроентеролога Євгенії Белінської в Instagram .

Про що може свідчити білий наліт на язику

"Зазвичай ми можемо вважати нормою язик блідо-рожевого кольору з незначним білим або жовтуватим нальотом, який найбільш помітним є зранку. Вночі, коли ми спимо, продукується менше слини, а отже в ротовій порожнині менше лізоциму - компоненту слини, який має антибактеріальний ефект, і мікроорганізми, які знаходяться в ротовій порожнині, мають більше шансів до розмноження. От звідси й з'являється наліт", - говорить лікар.

Белінська пояснює, що наліт на язиці може зʼявлятись під час прийому деяких ліків - препарати вісмуту, рідкі або таблетовані форми препаратів заліза, антибіотики і тут колір може варіювати від білого до жовтого і навіть темно-коричневого.

Білий наліт може зʼявлятись при:

поганій гігієні ротової порожнини

зневодненні

палінні та надмірному вживанні алкоголю

порушенні носового дихання та як наслідок - дихання ротом

при вживанні мʼякої чи подрібненої їжі (таке харчування не сприяє видаленню змертвілих клітин з поверхні язика)

механічному подразненні (стоматологічні маніпуляції, носіння брекетів, коронок)

лихоманці

імуносупресивних та онкологічних захворюваннях

лейкоплакії язика

кандидозі ротової порожнини

запальних захворюваннях як шлунково-кишкового тракту, так і інших органів та систем

Коли треба звертатись до лікаря через білий наліт на язику: