Чому на язику виникає білий наліт і коли треба обов'язково звернутись до лікаря
Білий наліт на язику найчастіше люди помічають вранці, коли чистять зуби. Причин його виникнення багато і не завжди це є серйозним симптомом. Втім, за деяких обставин все-таки варто проконсультуватись із лікарем.
Про те, чому виникає білий наліт на язику, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гастроентеролога Євгенії Белінської в Instagram.
Про що може свідчити білий наліт на язику
"Зазвичай ми можемо вважати нормою язик блідо-рожевого кольору з незначним білим або жовтуватим нальотом, який найбільш помітним є зранку. Вночі, коли ми спимо, продукується менше слини, а отже в ротовій порожнині менше лізоциму - компоненту слини, який має антибактеріальний ефект, і мікроорганізми, які знаходяться в ротовій порожнині, мають більше шансів до розмноження. От звідси й з'являється наліт", - говорить лікар.
Белінська пояснює, що наліт на язиці може зʼявлятись під час прийому деяких ліків - препарати вісмуту, рідкі або таблетовані форми препаратів заліза, антибіотики і тут колір може варіювати від білого до жовтого і навіть темно-коричневого.
Білий наліт може зʼявлятись при:
- поганій гігієні ротової порожнини
- зневодненні
- палінні та надмірному вживанні алкоголю
- порушенні носового дихання та як наслідок - дихання ротом
- при вживанні мʼякої чи подрібненої їжі (таке харчування не сприяє видаленню змертвілих клітин з поверхні язика)
- механічному подразненні (стоматологічні маніпуляції, носіння брекетів, коронок)
- лихоманці
- імуносупресивних та онкологічних захворюваннях
- лейкоплакії язика
- кандидозі ротової порожнини
- запальних захворюваннях як шлунково-кишкового тракту, так і інших органів та систем
Коли треба звертатись до лікаря через білий наліт на язику:
- наліт масивний та не очищається
- наявний біль чи відчуття печіння/набряку язика
- скарги з боку інших органів та систем
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