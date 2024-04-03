Почему на языке возникает белый налет и когда нужно обязательно обратиться к врачу
Белый налет на языке чаще всего люди замечают по утрам, когда чистят зубы. Причин его возникновения много и не всегда это является серьезным симптомом. Но при некоторых обстоятельствах все же стоит проконсультироваться с врачом.
О том, почему возникает белый налет на языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гастроэнтеролога Евгении Белинской в Instagram.
О чем может свидетельствовать белый налет на языке
"Обычно мы можем считать нормой язык бледно-розового цвета с незначительным белым или желтоватым налетом, который наиболее заметен утром. Ночью, когда мы спим, продуцируется меньше слюны, а следовательно в полости рта меньше лизоцима - компонента слюны, который имеет антибактериальный эффект, и микроорганизмы, которые находятся в полости рта, имеют больше шансов к размножению. Вот отсюда и появляется налет", - говорит врач.
Белинская объясняет, что налет на языке может появляться во время приема некоторых лекарств - препараты висмута, жидкие или таблетированные формы препаратов железа, антибиотики и цвет может варьировать от белого до желтого и даже темно-коричневого.
Белый налет может появляться при:
- плохой гигиене полости рта
- обезвоживание
- курении и чрезмерном употреблении алкоголя
- нарушении носового дыхания и как следствие - дыхание ртом
- при употреблении мягкой или измельченной пищи (такое питание не способствует удалению омертвевших клеток с поверхности языка)
- механическом раздражении (стоматологические манипуляции, ношение брекетов, коронок)
- лихорадки
- иммуносупрессивных и онкологических заболеваниях
- лейкоплакии языка
- кандидозе полости рта
- воспалительных заболеваниях как желудочно-кишечного тракта, так и других органов и систем
Когда нужно обращаться к врачу из-за белого налета на языке:
- налет массивный и не очищается
- боль или чувство жжения/отека языка
- жалобы со стороны других органов и систем
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