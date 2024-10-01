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У чому зігрітися у жовтні: модні образи з теплими светрами та гольфами-водолазками

Образи з теплими светрами та гольфами-водолазками (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Прохолодна осінь потихеньку входить у свої права. І якщо ще декілька днів тому можна було комбінувати літні сукні, сарафани і навіть шорти з піджаками та легкими куртками, то найближчим часом варто задуматися про теплі та багатошарові луки.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, з чим цієї осені комбінувати светри та гольфи-водолазки.

Водолазка + леопардові джинси + пальто

Як відомо, леопардовий принт зараз на піку популярності. Для розслабленого повсякденного луку надягайте джинси з високою посадкою з анімалістичним принтом, чорний светр і довге пальто такого ж відтінку. Доповніть образ об'ємною сумкою та ботильйонами.

Модний образ на осінь (фото: instagram.com/styleidealist)

Водолазка + замшевий піджак + прямі штани

Образ у коричневій гамі точно виділить вас із натовпу. Одягайте штани прямого крою та гольф-водолазку більш насиченого відтінку, а зверху накиньте замшевий піджак. Доповнять лук ботильйони з вузькими носками та на невеликих підборах, стильна сумка та золоті прикраси.

Стильний лук в офіс (фото: instagram.com/femmeblk)

Водолазка + костюм із жилетом + пальто

Стильний лук на ділову зустріч або офіс можна розбавити водолазкою контрастного кольору. Одягайте костюм у тонку смужку, що складається із жилета та штанів, а також червоний гольф. Зверху накиньте тепле пальто. Завершать образ мініатюрна сумка бордового відтінку та взуття на високих підборах.

Образ на ділову зустріч (фото: instagram.com/venswifestyle)

Водолазка + шкіряна сорочка + джинси

Варіант луку на "бабине літо": джинси, білий гольф і шкіряна сорочка або куртка. Цей образ у комбінації з грубими черевиками чи зручними кросівками підійде на щодень.

Образ із джинсами (фото: instagram.com/thandimaq)

Светр + спідниця міді

Строгу спідницю-олівець можна скомбінувати з яскравим светром, а також додати в образ акценти за допомогою масивних прикрас на шиї, браслета та сережок. Завершать лук високі чоботи та містка сумка із замші.

Лук з яскравим светром (фото: instagram.com/nnennaechem)

Раніше ми розповіли про 5 трендів, що набирають популярність.

Також читайте, із чим носити денім восени-2024.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Karina Fashion stylist, Lydia Tsegay, Renia Jaz, Thandi, NNENNA.

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